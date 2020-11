Corona: Bund sichert erste Zuschüsse bis Ende November zu Stand: 14.11.2020 07:25 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern fragen sich viele Unternehmen, die vom November-Lockdown betroffen sind, wann die versprochenen Staatshilfen kommen. Erste Zuschüsse sollen bis Ende des Monats ausgezahlt werden.

In der Corona-Krise soll die sogenannte Novemberhilfe für das gesamte betroffene Beherbergungsgewerbe gelten und nicht nur für Hotels. Der Bund habe den Vorschlag aus Mecklenburg-Vorpommern aufgegriffen, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag. Auch Pensionen, Gasthöfe, Campingplätze und Jugendherbergen sollen demnach Hilfe bekommen. Unternehmen erhalten 75 Prozent des Umsatzes vom November des Vorjahres, Soloselbstständige können Anträge bis 5.000 Euro direkt stellen. Die Hilfen sollen noch im November ausgezahlt werden.

Indirekt betroffene Unternehmen gehen leer aus

Nicht aufgegriffen habe der Bund, so Glawe, die gemeinsame Forderung der Wirtschaftsministerkonferenz, auch den vom teilweisen Lockdown indirekt betroffenen Unternehmen umfänglich unter die Arme zu greifen. Laut Wirtschaftsministerium trifft dies neben einem geschlossenen Hotel beispielsweise auch den Bücherladen nebenan im Ort. Glawe hoffe, dass es in dieser so wichtigen Frage noch zum Einlenken komme, betonte der Minister.

Auch freischaffende Künstler sollen profitieren

Kulturministerin Bettina Martin (SPD) begrüßte die Einigung zu den Novemberhilfen, von denen auch die freischaffenden Künstler profitieren sollen. Bundeswirtschafts-, Bundesfinanzministerium und die Länder hätten sich auf die Regelungen verständigt. Es sei wichtig, dass Soloselbstständige im Kulturbereich in Mecklenburg-Vorpommern nun die Gewissheit hätten, dass sie Novemberhilfe erhalten können, sagte Martin. Auch Sportvereine und im Sport tätige Selbstständige sollen von den außerordentlichen Wirtschaftshilfen, die der Bund für den November angekündigt hat, profitieren können. Diesen Beschluss fassten die Sportminister der Länder auf ihrer Jahrestagung, wie das Sozialministerium in Schwerin mitteilte.

