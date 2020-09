Stand: 24.09.2020 05:05 Uhr - NDR 1 Radio MV

Corona: AfD fordert Kurswechsel von Landesregierung

Der Landtag beschäftigt sich heute mit dem Corona-Krisenmanagement der Landesregierung. Die AfD-Fraktion verlangt von der Landesregierung einen kompletten Kurswechsel. Sie fordert, dass alle Verbote und Einschränkungen aufgehoben werden. Trotz zuletzt steigender Infektionszahlen - die AfD will zurück zum Alltag in der Zeit vor Corona und sieht in den Vorsichtsmaßnahmen wie der Maskenpflicht keinen Sinn. Die Verbote seien unverhältnismäßig und unmenschlich, sie würden das Leben und die Grundrechte von Millionen Menschen einschränken und die Wirtschaft auf Jahrzehnte schädigen.

Landesregierung bekräftigte ihren Corona-Kurs

Die Landesregierung hatte erst am Montag gemeinsam mit Wirtschaft, Gewerkschaften und Sozialverbände ihren Corona-Kurs bekräftigt sowie an die Vernunft der Bürger und Bürgerinnen appelliert. Es sei wichtig, sicher über den Herbst und Winter zu kommen. In den Wochen zuvor hatte das Land etliche Maßnahmen Schritt für Schritt gelockert, Einschränkungen bestehen aber weiter, beispielsweise beim Besuch in Altenheimen. Thema im Landtag ist heute auch der Ausbau der Bahnstrecke Lübeck-Stralsund. Zudem geht es um ein Programm zum Bau von Schulen sowie um klare Regeln für die Sicherheit an Badestellen der Gemeinden.

