"Carfriday": Polizei kontrolliert Raser und "Poser"

Die Polizei will am Karfreitag bundesweit mögliche Raser verstärkt ins Visier nehmen. Außerdem sollen Fahrzeuge auf verbotene Veränderungen kontrolliert werden. Erstmals beteiligt sich auch die Polizei in MV an der Aktion. Traditionell feiern Auto- und Motorradliebhaber am "Carfriday" mit Ausfahrten den Start in die Saison. Der Tag sei aber auch "zum Sinnbild für Raser geworden, die mit ihren tiefergelegten und leistungsverstärkten Fahrzeugen versammelt über die Straßen röhren und ihre hochgetunten PS-Zahlen messen", so Innenminister Christian Pegel (SPD). Im Vergleich zu 2018 hat sich laut Polizei die Zahl der illegalen Rennen mehr als verzehnfacht. Anders als etwa in Berlin gab es in Mecklenburg-Vorpommern dabei bislang keine Toten.

