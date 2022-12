Burgerkette Peter Pane steigt bei Landgestüt Redefin ein Stand: 12.12.2022 13:21 Uhr Seit Jahren steckt das landeseigene Gestüt Redefin im Landkreis Ludwigslust-Parchim in den tiefroten Zahlen - jetzt sollen mit Hilfe eines privaten Unternehmens die Zahlen besser werden. Agrarminister Till Backhaus (SPD) frohlockt über den geplanten Einstieg der Lübecker Burgerkette "Peter Pane".

Das Unternehmen übernimmt schon zu Jahresbeginn das Herzstück der Anlage, das Landstallmeisterhaus. Peter Pane wolle dort ein Schulungs- und Teambildungscenter für seine rund 500 Mitarbeiter aufbauen, gab Backhaus per Pressemitteilung bekannt. Gleichzeitig übernehme die Burgerkette den Hotelbetrieb und das Café. Backhaus schwärmte regelrecht über den Einstieg des privaten Unternehmens: Peter Pane stehe "für unkonventionelle Ideen verbunden mit Tradition und Herzlichkeit". Das seien Werte, "die hervorragend zur historischen Gestütsanlage des Landes Mecklenburg-Vorpommern" passen würden, schreibt Backhaus im Stil eines Werbetexters.

Details des Pachtvertrags noch offen

Das Landgestüt Redefin steckt chronisch in den roten Zahlen - allein in diesem Jahr gleicht das Land nach bisherigen Planungen die Verluste mit 1,6 Millionen Euro aus. Der Einstieg der Lübecker Burgerkette "Peter Pane Burgergrill & Bar" soll offenbar helfen, das Minus zu verkleinern. Angaben zu den finanziellen Details machte Backhaus nicht. Offen ist, wie hoch die jährliche Pacht ausfällt. Unklar ist auch, ob die Pacht öffentlich ausgeschrieben wurde. Das Ministerium teilte lediglich mit, der Vertrag laufe "über mehrere Jahre" und werde "insbesondere die wirtschaftliche Seite des Gestütes nachhaltig stärken".

Landstallmeisterhaus aus Steuergeldern restauriert

Das Landgestüt Redefin ist eines der ältesten Gestüte in Deutschland. Pferdezucht, Reiterausbildung und Pferdesport-Events stehen im Mittelpunkt. Minister Backhaus sucht seit Jahren eine Lösung der finanziellen Probleme für Redefin, der Landbetrieb um das - so Backhaus wörtlich -"Kulturgut Pferd" gilt als eines seiner Lieblingsprojekte. Das Land hat Millionensummen auch in die Sanierung der einmaligen Anlage investiert. Das Landstallmeisterhaus wurde erst vor einigen Jahren für mehr als sechs Millionen Euro aus Steuermitteln restauriert.

Privatunternehmen als Pächter im landeseigenen Gestüt

Redefin sei "Teil unserer Geschichte", verlautete Backhaus an diesem Montag. Man gehe jetzt "einen neuen Weg mit einem sehr engagierten Partner". Das Unternehmen lässt sein Projekt in Redefin unter dem Motto "Peter´s Akademie" laufen. In diversen Portalen sind bereits Stellen als Koch oder Hausdame ausgeschrieben. Wichtig für Gestütschef Christoph Seite ist offenbar eine Sonderregelung im Pachtvertrag: Für die vielen Reitschüler soll es auch weiterhin eine Übernachtungsmöglichkeit zu bevorzugten Preisen geben - trotz des Einstiegs eines privaten Investors.

