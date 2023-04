Bombenentschärfung in Rechlin wird zur Herausforderung Stand: 27.04.2023 06:20 Uhr In Rechlin (Mecklenburgische Seenplatte) soll am Donnerstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft werden. Die Gemeinde hat eine Sperrzone von einem Kilometer Durchmesser eingerichtet.

Die Bombe wurde einem Sprecher des zuständigen Amtes Röbel zufolge bei Erkundungsarbeiten auf dem Gelände eines ehemaligen Bundeswehrdepots gefunden. Sie sei amerikanischer Bauart und stamme aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Entschärfung des explosiven 250 Kilogramm schweren Blindgängers sei kompliziert, da er über zwei Zündvorrichtungen verfüge. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes sollen den Blindgänger unschädlich machen.

Sperrzone ab 9 uhr

Dem Sprecher des Amtes zufolge wurde in Rechlin eine Sperrzone eingerichtet, in der Bewohner und Urlauber während der Entschärfung ihre Unterkünfte verlassen müssen. Davon betroffen sei auch die Straße zum Müritz-Nationalparkdorf Boek. In der Schulturnhalle werde eine Betreuung angeboten.

Bombardement im Zweiten Weltkrieg

Das Gelände zwischen Rechlin und Mirow war ab den 1930er Jahren eine der größten Erprobungsstellen der deutschen Luftwaffe mit Hunderten Beschäftigten gewesen. 1945 ist sie mehrfach bombardiert worden. Bei einer der neuesten Reformen hat die Bundeswehr das weitläufige Depot aufgegeben. Die Gemeinde lässt es nun räumen, um den Kauf von Grundstücken dort möglich zu machen. In den letzten Monaten waren mehrfach Bomben-Blindgänger gefunden und entschärft oder gesprengt worden.

