Beschränkte Einreiseerlaubnis für Erntehelfer - Landwirte froh

Der Landesbauernverband in Mecklenburg-Vorpommern hat mit Erleichterung auf die Entscheidung der Bundesregierung reagiert, Erntehelfer nun doch beschränkt einreisen zu lassen. Demnach dürfen in diesem und im kommenden Monat jeweils 40.000 Saisonarbeiter aus Osteuropa nach Deutschland.

Bauernverband: Erntehelfer wichtig für Versorgung in MV

Froh und dankbar sei er über die Entscheidung, so der Präsident des Landesbauernverbandes, Detlef Kurreck, im Interview mit NDR 1 Radio MV. Die Erntehelfer seien wichtig für die Gewährleistung der Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern. Ostern beginne die Hochphase der Spargelernte. Danach gehe es direkt weiter mit den Erdbeeren.

"Saisonarbeiter sind unverzichtbare Profis"

Die Lösung sei vernünftig und akzeptabel, sagt der Geschäftsführer des Verbandes Mecklenburger Obst und Gemüse, Rolf Hornig. Etwa 15 Betriebe im Land seien auf Helfer aus Osteuropa angewiesen. Sie werden eingesetzt, um Spargel zu stechen, Erdbeeren zu pflücken sowie um Salat und andere Gemüsesorten zu pflanzen und zu ernten. Dabei seien die Saisonarbeiter unverzichtbare Profis.

Saisonkräfte werden beim Betrieb untergebracht

Der Betriebsleiter vom Erdbeerhof Glantz, Jan van Leeuwen, meint, dass ihr Einsatz auch im Sinne des Infektionsschutzes sei: Saisonkräfte würden bis zu 115 Tage auf einem Betrieb beschäftigt und untergebracht. Deutsche Hilfswillige dagegen kämen aus dem Umland täglich auf den Betrieb und stünden nur so lange zur Verfügung bis die Krise vorbei ist - aber die Ernte womöglich nicht.

Betriebe müssen Bedarf online melden

Ihren Bedarf an Saisonkräften müssen Betriebe auf einem Internetportal des Deutschen Bauernverbandes anmelden, so der Geschäftsführer des Landesbauernverbandes, Martin Piehl. Momentan werde unter Hochdruck an der Freischaltung gearbeitet. Die Listen bearbeite anschließend das Innenministerium.

Saisonarbeiter sollen nur in Gruppen und mit Flugzeugen einreisen

Laut eines Konzeptpapiers der Bundesregierung dürfen die Arbeiter ausschließlich in Gruppen und mit dem Flugzeug einreisen. Vorgesehen ist außerdem eine Gesundheitsprüfung. Liegen Anhaltspunkte auf eine Corona-Infektion vor, soll die Einreise verweigert werden. Die neu eingereisten Helfer müssen demnach in den ersten 14 Tagen nach ihrer Ankunft getrennt von anderen Beschäftigten arbeiten und dürfen den Betrieb nicht verlassen. Wegen der Corona-Pandemie war es Arbeitern aus Osteuropa zuletzt verboten einzureisen.

