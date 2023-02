Bei Güstrow: Auto rollt in Dorfteich Stand: 06.02.2023 14:00 Uhr Am Sonntag musste die Feuerwehr einen Pkw aus einem Dorfteich bei Güstrow bergen. Das Auto war nach dem Parken von selbst losgerollt.

In Braunsberg bei Güstrow (Landkreis Rostock) hat sich am Sonntagnachmittag das Auto eines 38-Jährigen an einer Böschung selbständig gemacht und ist in einen Teich gerollt. Da Anwohner zunächst von einem Unfall ausgingen und nicht ausgeschlossen werde konnte, dass sich noch Personen im Pkw befinden, begannen die Feuerwehren aus Güstrow und Zehna umgehend mit der Bergung. Der Fahrzeughalter konnte aber Entwarnung geben.

Auto komplett unter Wasser

Laut Güstrower Polizei wurde der komplett unter Wasser stehende Wagen anschließend von den Feuerwehrleuten geborgen. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 06.02.2023 | 14:00 Uhr