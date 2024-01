Bauernproteste in MV am Donnerstag: Das sind die Auswirkungen Stand: 10.01.2024 14:45 Uhr Die Proteste der Landwirte gegen den Abbau von Agrar-Subventionen werden fortgesetzt. In Mecklenburg-Vorpommern bewegen sich Donnerstag Trecker-Konvois landesweit zu Logistikzenten und auch an Autobahnauffahrten könnte es wieder zu Behinderungen kommen. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim hat zudem den Linienverkehr eingestellt.

Der Bauernverband Mecklenburg-Vorpommern hat für Donnerstag weitere Aktionen im gesamten Land angekündigt. Demnach werden die Landwirte in den frühen Morgenstunden mehrere Logistikzentren von Lebensmittelhändlern ansteuern. Damit wollen sie zeigen, wie wichtig Landwirte als Zulieferer für verschiedene Produkte in Supermärkten sind.

Weitere Informationen Bauernproteste im Norden: Landwirte blockieren erneut viele Straßen Unter anderem gab es heute in SH und Niedersachsen Aktionen. Morgen sind größere Verkehrsbehinderungen in MV und Hamburg zu erwarten. mehr

Bauernpräsident warnt vor Folgen

"Wir Landwirte liefern die Grundstoffe für alle Produkte in den Lebensmittelregalen der großen Supermärkte. Sterben in Folge der aktuellen Agrarpolitik die Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland, könnte das bittere Folgen haben", so Landesbauernpräsident Detlef Kurreck. Lebensmittel müssten dann in größerem Umfang aus dem Ausland importiert werden. Deutsche Qualitätsstandards seien dann nur noch schwer zu gewährleisten.

Bundesstraßen in ganz MV betroffen

Es sind Sternfahrten zu verschiedenen Logistikzentren geplant:

Norma in Dummerstorf

Netto in Stavenhagen

Edeka-Zentrallager in Malchow

Aldi-Logistikzentrum in Jarmen

Edeka-Logistikzentrum in Valluhn

In Dummerstorf werden 500 Traktoren erwartet. Auch in Richtung Stavenhagen werden laut Bauernverband 200 Landwirte mit ihren Fahrzeugen in kleinen Gruppen unterwegs sein. In Valluhn sind ab 8 Uhr Rundfahrten über verschiedene Bundesstraßen durch den Landkreis angekündigt. Zudem sind Aktionen in Malchow und Jarmen geplant.

Innenministerium entscheidet über Protest an Autobahnen

Autofahrer müssen mit "zeitweise erheblichen Verkehrsbehinderungen" rechnen. Ein Sprecher des Landkreises Vorpommern-Greifswald ging von Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen für Donnerstag aus, wenn auch in geringerem Umfang als am Montag. Zu weiteren Einschränkungen könnte es außerdem erneut auf den Autobahnauffahrten kommen. Der Verein "Land schafft Verbindung" hat eine entsprechende Versammlung angemeldet. Das Innenministerium als oberste Versammlungsbehörde werde darüber noch entscheiden, heißt es.

Weitere Informationen Agrardiesel und Subventionen: Fragen und Antworten zu Bauernprotesten in MV Am Montag wollen Landwirte den Verkehr in MV lahmlegen. Grund dafür sind Sparpläne der Bundesregierung. mehr

Einschränkungen im Nahverkehr

Die Verkehrsbehinderung werden teilweise auch wieder Auswirkungen auf den Nahverkehr haben. So wird im Landkreis Ludwigslust-Parchim am Donnerstag der komplette Linienverkehr eingestellt. Das betrifft auch die Schülerbeförderung. Zudem wird es aus Sicherheitsgründen keine Schülerbeförderung für Kinder und Jugendliche mit Handicap in Rostock geben, teilte die Stadtverwaltung mit.

Ausnahmeregelung für Schüler

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin, Simone Oldenburg (Linke), hatte schon in der vergangenen Woche angekündigt, dass Schüler, die nicht zur Schule kommen können, entschuldigt sind. Diese Regelung gelte für die gesamte Protestwoche.

Schulen sichern für alle Jahrgangsstufen den Unterricht ab oder bieten für Schülerinnen und Schüler aller Jahrgangsstufen eine Betreuung an. Die Organisation übernehmen die Schulleitungen.

Eltern, Erziehungs- oder Sorgeberechtigte entscheiden eigenverantwortlich, ob sich Kinder und Jugendliche auf den Schulweg machen.

Wer wegen der Proteste und Verkehrsbehinderungen nicht am Unterricht teilnimmt oder nicht in der Schule betreut wird, gilt als entschuldigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.01.2024 | 19:30 Uhr