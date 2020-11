Bad Doberan: Kleinbahn Molli stößt mit Auto zusammen Stand: 12.11.2020 14:20 Uhr In Bad Doberan ist die Schmalspurbahn Molli mit einem Auto zusammengestoßen. Niemand wurde verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 20.000 Euro.

Die Bäderbahn Molli ist am Vormittag in Bad Doberan (Landkreis Rostock) frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Die 67-jährige Fahrerin hatte den Zug nach eigener Aussage nicht gehört, wie die Polizei mitteilte. Ihr Wagen wurde daraufhin von der Bahn zurückgeschoben und beschädigte drei parkende Autos. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Bei Touristen beliebt

Der von einer Dampflok gezogene Zug pendelt von Bad Doberan über das Seebad Heiligendamm nach Kühlungsborn und wird vor allem von Touristen genutzt. Die Schmalspurbahn befördert pro Jahr rund 460.000 Fahrgäste.

