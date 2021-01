Stand: 04.01.2021 05:23 Uhr Azubi-Ticket MV kann von heute an bestellt werden

Das landesweite Azubi-Ticket in Mecklenburg-Vorpommern kann von heute an unter www.azubiticket-mv.de erworben werden. Damit können vom 1. Februar an für ein Jahr die öffentlichen Verkehrsmittel in MV zu deutlich günstigeren Preisen von Auszubildenden genutzt werden. Das Ticket soll das ganze Jahr für den gesamten öffentlichen Personennahverkehr im Land gelten. Es wird 365 Euro kosten und kann auch für private Zwecke genutzt werden. | 04.01.2021 05:22