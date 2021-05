Stand: 28.05.2021 07:38 Uhr Auto und Wohnmobil stoßen zusammen bei Neubrandenburg

Bei einem Unfall auf der B 104 sind in der Nähe von Neubrandenburg vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte ein 27-jähriger Autofahrer beim Abbiegen auf die Bundesstraße ein Wohnmobil übersehen, das nach dem Zusammenstoß in einem Straßengraben auf die Seite kippte. Das Ehepaar in dem Wohnmobil und auch beide Autoinsassen erlitten leichte Verletzungen, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 60.000 Euro. | 28.05.2021 07:35