Auch Genting-Tochter Dream Cruises stellt Insolvenzantrag Stand: 28.01.2022 15:50 Uhr Nach den MV-Werften und deren Mutterkonzern Genting Hong Hong hat im Zuge der Turbulenzen jetzt auch das Genting-Tochterunternehmen Dream Cruises einen Insolvenzantrag gestellt. Die Reederei wollte ursprünglich das in Wismar gebaute Kreuzfahrtschiff "Global Dream" abnehmen.

Welche genauen Auswirkungen die Zahlungsunfähigkeit von Dream Cruises für die Werften in Mecklenburg-Vorpommern hat, ist noch nicht absehbar. "Es ist für uns weiterhin undurchsichtig, was aus der Genting-Gruppe wird", sagte der vorläufige Insolvenzverwalter der MV-Werften, Christoph Morgen, am Freitag in Wismar. Es sei noch offen, ob das Unternehmen saniert aus dem Verfahren hervorgeht oder aufgelöst wird.

Insolvenzverwalter: Mehrere Interessenten für "Global Dream"

Dream Cruises war unrsprünglich als Kunde des von den MV-Werften bisher zu 75 Prozent fertiggestellten Kreuzfahrtschiffes "Global Dream" vorgesehen. Morgen sucht für das rund 1,5 Milliarden Euro teure Schiff mit einer Kapazität von bis zu 9.000 Passagieren bereits nach einem alternativen Abnehmer. Der vorläufige Insolvenzverwalter hatte erst kürzlich bei NDR MV Live von mehreren ernst zu nehmenden Angeboten von Interessenten gesprochen.

Insolvenzantrag in Bermuda gestellt

Bisher war nicht klar, ob Dream Cruises ebenfalls einen Insolvenzantrag stellen würde, da das Unternehmen nicht vollständig zu Genting gehört, sondern noch andere Parteien an der Reederei beteiligt sind. In der Unternehmensmitteilung zum Insolvenzantrag hieß es nun, dass baldmöglichst ein Gerichtstermin zur Einsetzung der Insolvenzverwalter erfolgen solle, ein genaues Datum wurde nicht genannt. Der Insolvenzantrag wurde in Bermuda gestellt. Dream Cruises sei der Ansicht, dass eine Neuaufstellung des Unternehmens für die Investoren finanziell vorteilhafter sein würde als eine Auflösung, hieß es.

