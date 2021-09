Anstieg bei Wohnmobil-Diebstählen in 2021 im Osten von MV Stand: 10.09.2021 15:22 Uhr Die Polizei verzeichnet einen Anstieg von Wohnmobil-Diebstählen im Osten Mecklenburg-Vorpommerns. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Polizei für die Landkreise Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald und Mecklenburgische Seenplatte.

Leidtragende sind demnach häufig Einheimische. Mindestens 18 Fälle wurden der Polizei in diesem Jahr bislang gemeldet. Darunter waren zehn Wohnmobile und drei Wohnanhänger, die entwendet wurden. In fünf weiteren Fällen blieb es wohl beim Versuch. Damit ist die Zahl der Diebstähle im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich gestiegen. 2020 wurden sieben Fälle gemeldet.

Polizei vermutet professionelle Banden

Die Polizei vermutet dahinter professionelle Tätergruppen - also Banden - und die würden vor allem im Raum Greifswald und Stralsund aktiv sein. Der bislang allein in diesem Jahr entstandenen Schaden wird mit rund 640.000 Euro beziffert. Der Marktwert und die Nachfrage im Ausland für in Deutschland gestohlene Wohnmobile sei aktuell sehr hoch, so die Polizei.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | 10.09.2021 | 16:00 Uhr