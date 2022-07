Allee bei Jürgenstorf wegen Sturmschäden gesperrt Stand: 28.07.2022 05:44 Uhr An der Mecklenburgischen Seenplatte verursachen Unwetterschäden weiter Verkehrsbehinderungen: Nach der stürmischen Gewitterfront von Montag muss eine ganze Allee für gut eine Woche gesperrt werden.

Betroffen ist die Landstraße 203 östlich von Jürgenstorf. Wie ein Sprecher des Landesamtes für Straßenbau Rostock sagte, hat der Sturm dort fast alle 400 Linden stark beschädigt. Experten zufolge droht an mehr als 300 Bäumen Gefahr aus den Baumkronen. Arbeiter müssten sie mit Hubarbeitsbühnen von geschädigten Ästen befreien.

Belaubte Bäume bieten viel Angriffsfläche

Von Montagabend bis Dienstagfrüh war eine Unwetterfront mit Gewittern, kräftigem Regen und Sturmböen über Mecklenburg-Vorpommern hinweggezogen. Örtlich erreichten die Böen Windstärke zehn und richteten großen Schaden an. Mit ihren vielen Blättern bieten die Bäume derzeit eine große Angriffsfläche für den Wind.

Punktuell schwere Schäden nach Gewitterfront

Schwerpunkte waren die Regionen zwischen Loitz und Greifswald im Osten sowie Dömitz im Südwesten des Landes. Dort hat nach Angaben des Bürgermeisters möglicherweise eine Windhose etwa 100 Bäume abgebrochen. In der Nähe von Jürgenstorf in Rottmannshagen an der L203 war auch das Dach einer Scheune abgedeckt worden. Auch in Vorpommern musste bei Düvier eine Straße gesperrt werden, weil dort ebenfalls mehr als 100 Linden beschädigt worden waren.

