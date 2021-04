Aida weitet Kreuzfahrtangebot aus Stand: 16.04.2021 16:49 Uhr Die Kreuzfahrtreederei AIDA Cruises mit Sitz in Rostock will nach dem Neustart auf den Kanaren nun auch Reisen in Griechenland anbieten.

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen vom 23. Mai an siebentägige Kreuzfahrten in die Ägäis starten. Eine Woche vorher will die griechische Regierung das Land wieder für den Tourismus öffnen. Zum Programm gehören auch Ausflüge an Land.

PCR-Test vor Anreise und Gesundheitschecks

Auf allen Schiffsreisen gelten nach Reederei-Angaben strenge Gesundheits- und Hygieneregeln. Dazu gehören ein PCR-Test vor der Anreise, regelmäßige Gesundheitschecks, medizinische Betreuung inklusive Testkapazitäten an Bord. Neben Griechenland bietet AIDA Cruises bislang nur Kanarenkreuzfahrten an. Bis Ende Mai könnten damit wieder zwei von 14 Schiffen der Reederei Geld verdienen, so ein Sprecher.

Zweiter Versuch Kanaren-Kreuzfahrt

Bereits am 20 März hatte die "AIDAperla" in Las Palmas auf Gran Canaria für eine siebentägige Tour rund um die Kanarischen Inseln abgelegt. Es ist der dritte Versuch, nach dem Corona-bedingten Lockdown im März 2020 wieder Reisen anzubieten. Im Oktober hatte die Reederei versucht, mit Zielen in Italien wieder ins Geschäft zu starten, im Dezember noch einmal mit Reisen um die Kanarischen Inseln. In beiden Fällen waren die Versuche nach kurzer Zeit wieder eingestellt worden.

