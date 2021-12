Torgelow: Bundeswehr nimmt Schweinepest ins Visier Stand: 21.12.2021 11:14 Uhr Die Bundeswehr hat angefangen, ihren Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Torgelow einzuzäunen. Dies ist eine vorbeugende Maßnahme gegen die Afrikanische Schweinepest.

Der Zaun wird nach der Fertigstellung insgesamt 45 Kilometer lang sein. Die ersten Teilstücke sind bereits aufgestellt, Pfähle dafür in der Erde. Bis zum Mittwoch soll der Zaun eingehängt sein. Komplett abgeschlossen ist die Errichtung des Zauns voraussichtlich Ende Januar, teilte der zuständige Kommandant Markus Ludwig im Gespräch mit NDR 1 Radio MV mit.

Bei Schweinepest-Fall droht monatelange Sperrung

Der spezielle, sehr engmaschige Zaun sei wichtig, um weiter üben zu können. Denn würde ein infiziertes Wildschwein auf dem Gelände entdeckt, müsste es gesperrt werden - so geschehen in der Oberlausitz. Dort wurde nach dem Ausbruch der hoch ansteckenden Tierseuche ein Bundeswehrgelände zehn Monate lang gesperrt. Auf dem Platz in Torgelow soll deswegen auch nach toten Wildschweinen gesucht werden.

