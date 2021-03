Stand: 22.03.2021 15:14 Uhr A14: Diesel aus Lkw umgepumpt - Polizei stellt Diebe

Die Polizei hat an der A14 im Landkreis Ludwigslust-Parchim zwei mutmaßliche Diesel-Diebe erwischt. Die beiden Männer sollen rund 1.000 Liter Diesel bei anderen Lkw abgezapft und unter anderem in den Tank ihres Lastwagen umgepumpt haben. Die Fahrer der betroffenen Lkw schliefen während der Tat auf einem Parkplatz an der A14. Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten im Führerhaus des Lkw eine Dieselpumpe und frische Dieselspuren. Während der Kontrolle waren schon die Anzeigen der bestohlenen Fahrer der anderen Lkw eingegangen. | 22.03.2021 15:13