Stand: 30.06.2021 16:27 Uhr A14: Auto überschlägt sich bei Starkregen - zwei Verletzte

Bei Starkregen hat sich am Mittwochnachmittag auf der A14 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Autoinsassen verletzt wurden. Laut Polizei geriet wischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Ludwigslust plötzlich ein Auto ins Schleudern und überschlug sich. Der Fahrer erlitt dabei leichte, der Beifahrer schwere Verletzungen. Beide kamen ins Krankenhaus. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Bergung war die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Brandenburg zeitweilig gesperrt. | 30.06.2021 16:26