Stand: 19.06.2022 17:15 Uhr 60-Jähriger aus Ludwigslust-Parchim stirbt beim Verkehrsunfall

Bei einem Unfall auf der B191 an der Landesgrenze zu Mecklenburg-Vorpommern ist am frühen Morgen ein 60 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim ums Leben gekommen. Laut Polizei war der Fahrer mit seinem Auto auf gerader Strecke ungebremst gegen einen Baum gefahren. Zwei Mitfahrer im Alter von 47 und 70 Jahren kamen schwer verletzt in Krankenhäuser. Auch sie stammen aus dem Kreis Ludwigslust-Parchim. Laut der Polizei waren 60 Rettungskräfte im Einsatz. | 19.06.2022 17:15