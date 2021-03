1 Jahr Corona und wir: Zukunft! Wie die Pandemie unser Leben verändern kann Stand: 06.03.2021 10:11 Uhr In jeder Krise steckt auch eine Chance. Seit dem Lockdown im Frühjahr 2020 fragen wir uns in Mecklenburg-Vorpommern, was wirklich wichtig ist und wie es weitergehen soll. Der erzwungene Stillstand verschärft Probleme und zeigt zugleich positive Effekte: Entschleunigung für Einzelne, aber auch eine Rekordsenkung der klimaschädlichen CO2-Emissionen. Wie lassen sich durch Corona Konzepte neu denken?

von Siv Stippekohl

Die Veränderungen durch die Pandemie sind tiefgreifend. Die Ausnahmesituation zeigt auf, was anders oder möglich sein könnte. Gleichzeitig haben die rasanten Einschnitte bereits Entwicklungen nach sich gezogen, die wohl unumkehrbar sind. Videokonferenzen gehören für einen Teil der Arbeitswelt längst zum Alltag, "wir gehen niemals wieder davon zurück", sagt der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer voraus, der an der Europa-Universität in Flensburg als Professor Transformationsdesign lehrt und die von ihm mit gegründete, gemeinnützige Stiftung Futurzwei leitet. "Das ganze Universum der Dienstreisen, das Universum der Meetings und Konferenzen mit einer ganzen Kette an Cateringunternehmen, Taxiunternehmen, Fluggesellschaften und Hotelbetrieben" werde sich fundamental verändern und schrumpfen. Schon allein aus Kostengründen. Dies wiederum ziehe weitere strukturelle Veränderungen nach sich. Die Menschen haben die Erfahrung gemacht: Sie können bequem einen Teil ihrer Zeit zu Hause arbeiten, online einkaufen. "Die werden auf's Land gehen, wir werden eine Aufwertung der ländlichen Räume sehen - und zwar in der Stadt und auf dem Land", sagt der Zukunftsforscher.

Wie leben und arbeiten?

Diesen Trend spürt bereits jetzt die Immobilienmaklerin Bedrana Kowalke. Im Januar 2021 erreichen sie 70 Immobilien-Anfragen täglich. Die Interessenten kommen aus den Metropolen, aus München, Frankfurt und Berlin. Früher schon interessierten sich die Städter für Ferienobjekte in der Region Mecklenburgische Seenplatte, doch nun hat die Maklerin es mit immer mehr Menschen zu tun, die es auf der Suche nach einem neuen, dauerhaften Zuhause in die Gegend rund um Feldberg zieht. "Die machen Homeschooling und Homeoffice und merken, wie eng doch ihre Wohnung werden kann", erzählt Bedrana Kowalke, die selbst vor zehn Jahren von Berlin nach Mecklenburg gekommen ist. Verändert habe sich auch, dass sich oft mehrere Familien zusammen schlössen, "also, da geht’s nicht nur darum, dass man sein eigenes Ding macht, sondern dass auch der gemeinschaftliche Gedanke ganz groß im Vordergrund steht", meint sie. So wie ein Paar, dass sich im Januar in Dolgen bei Feldberg einen Vierseitenhof ansieht, mit genügend Platz für ein Waldgarten-Projekt. Die Wohnform der Zukunft könnte sich jedoch auch in den Städten beinahe zwangsläufig ändern, sagt Harald Welzer, weg von überteuerten Wohnungen in verdichteten Innenstädten hin zu sinnvoller Nutzung von künftig leer stehenden Büroräumen. Diese ließen sich beispielsweise für Konzepte von gemeinschaftlichem Wohnen und Arbeiten ausbauen. Jetzt böte sich eine Chance, "Dinge umzusetzen, die uns besser durch das 21. Jahrhundert bringen, als wir dies bislang ohne Krise fortgesetzt hätten."

Corona-Krise als Chance

Allerdings: Eine "proaktive Gestaltung" von umwälzenden Veränderungen sei zunächst eher die unwahrscheinlichste Strategie für historische Herausforderungen, sagt Welzer. Doch Naturkatastrophen wie die Corona-Pandemie hätten das Potenzial, ebenso wie Kriege oder Revolutionen, unaufhaltsame Veränderungen auszulösen, mit denen niemand gerechnet hat. Zumal die Pandemie sichtbarer gemacht habe, welche "Wundstellen, welche Problemzonen" der Gesellschaft bereits vorher da waren. Das sieht auch Hennig Vöpel so. Der Ökonom leitet das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) und ist Vorsitzender des Zukunftsrates Mecklenburg-Vorpommern. 49 Persönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen des Landes sollen in diesem Bürgerrat vordenken, diskutieren und Vorschläge für eine Zukunftsstrategie unterbreiten. Er sieht in der Krise eine einmalige Chance für "echten sozialen Fortschritt", sie habe alle getroffen und dafür sensibilisiert, "was uns verwundbar macht, für das, was wichtig ist im Leben".

Es sei aber wichtig, die Erfahrungen zu nutzen, den Solidaritätsgedanken aus der Anfangszeit in die Zukunft hinüber zu retten, da zwischenzeitlich durchaus auch gegenteilige Entwicklungen und Polarisierungen zu erkennen seien. Tatsächlich sind die Menschen sehr unterschiedlich durch die Pandemie gekommen, sie sind auch nicht gleich von ihren Auswirkungen betroffen. "Bestehende Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten" seien nicht nur sichtbarer geworden, sagt Harald Welzer, sie hätten sich auch vertieft. "Ich finde das wirklich schlimm, was etwa die Ausstattung der Pflegeberufe angeht, dass es da mehr oder weniger beim Klatschen geblieben ist." Die Solidarität der Anfangszeit für ihn: noch nicht einmal ein Strohfeuer.

Klima, Kleingärten und Konzepte

Andere erlebten durch den erzwungenen Stillstand allen Belastungen zum Trotz auch einen spürbaren Entschleunigungseffekt. Andrea Boldt erzählt im Dezember 2020 im Interview, wie sehr sie sich darüber gefreut hat, dass in ihrem Dorfladen in Bernitt mehr Ruhe eingekehrt sei. "Die Hektik ist raus gegangen". Und sie merkt, wie sehr ihre Kunden ins Nachdenken gekommen sind, dass Dinge überdacht werden, "anders gemacht werden als sonst". Anders, bewusster leben, Zeit haben … In Umfragen auf der Straße und am Strand berichten im Frühjahr 2020 viele Passanten von diesen positiven Nebenwirkungen. Fahrradläden erleben einen Ansturm, auch Kleingartenvereine sind gefragt wie nie. Die Hofgemeinschaft Pommern um Rothenklempenow muss ihre Gemüsenanbauflächen verdreifachen, so sehr steigt die Nachfrage nach regionaler Bio-Kost. Und auch die Natur atmet auf. Karsten Klaene, Ranger im Nationalpark Jasmund, hofft im Frühling im "Hanseblick Rügen - Auszeit für eine Insel", die Natur könne sich nun endlich einmal regenerieren. Was lange schwer erreichbar schien: Die CO-2-Emissionen sind 2020 auf ein Rekordtief gesungen.

Ein großer Anteil dieser Einsparungen ist auf den erlahmenden Landverkehr im Lockdown zurückzuführen. Doch vermutlich war dies lediglich eine Delle. Wie nachhaltig positive Effekte sein werden, hängt auch von vernünftigen Strategien für einen wirtschaftlich Umbau- oder Wiederaufbau ab, sagt auch die Politökonomin Maja Göpel, die die Bundesregierung in nachhaltiger Wirtschaft berät. Und Harald Welzer meint: "Die Zukunft kann dann wirklich gut gelingen, wenn man die Erfahrung der Krise so auswertet, dass man sagt: Wir machen es jetzt besser!" Der Zukunftsrat MV wird noch im März Vorschläge und Ideen der Landesregierung vorstellen.

