Stand: 29.10.2019 15:17 Uhr

Jazz Album der Woche: "No Half Measures" No Half Measures von Thärichens Tentett Vorgestellt von Michael Laages

Dieser Musiker gehört zu den immer wieder erstaunlichen Einzelgängern des zeitgenössischen Jazz in und aus Deutschland: schon des Ensembles wegen, das er über mittlerweile mehr zwei Jahrzehnte zusammengehalten hat. Nicolai Thärichen sitzt am Klavier in einem Tentett, komponiert und arrangiert also für zehn weitere Talente. Diese Formation, keine Combo und auch keine Big Band, sondern irgendwo dazwischen zu Hause, hat es im Jazz nur ganz ganz selten gegeben; vorzugsweise bei einigen Stil-Stiftern der Nachkriegszeit, die nach neuen Klängen suchten. Thärichen, Berliner aus musikalischer Familie, wird 50 Ende des Jahres - und "No half measures" ist erst die sechste CD mit dem Tentett, das er und das ihn inspiriert.

Was so besonders ist am Tentett, generell und speziell bei diesem? Dass mit dieser Band-Konstellation der Weg gleich weit ist zum voluminösen und zugleich differenzierten Sound der Big Band wie zu jener intimen Partnerschaft, wie sie kleine Ensembles pflegen. Mit einem Tentett (der legendäre Mel Tormé etwa hat das bewiesen) ist sogar die Begleitung von filigran formulierten Chanson-Texten möglich. Die neue Thärichen-CD folgt gleich mehrfach dieser ungewöhnlichen Spur: wenn Sänger Michael Schiefel zu Beginn "Ich hab' Dir heut' ein Grab gekauft" singt und später das Lied für "Mama", die offenbar gerade hinüber driftet in Doktor Alzheimers Nirgendwo. Von dort aus gesehen liegen eine zickig-scharf arrangierte Story wie "Tilda eats chickpass" oder die Klassiker-Covers "Riders on the storm" (von den Doors), "Paperback Writer" (von den Beatles) und "Moon River" (von Henry Mancini) eigentlich weitab - aber eben nicht im Sound dieser musikalischen Fußball-Mannschaft.

Das Ich im Wir

Feste Größen der Berliner Szene sind dabei, oft seit Beginn der Tentett-Ära: Sven Klammer, Jan von Klewitz und Johannes Gunkel, Andreas Spannagel, Nikolaus Leistle und Simon Harrer, Kai Brückner, Andreas Henze und Kai Schönburg. Thärichens Kompositionen und Arrangements sind exakt diesen Partnern auf's handwerkliche Profil geschrieben. Und ihnen allen lässt Thärichen genau den richtigen Raum für das eigene Ich im Wir.

Stets dauert es eine Weile, bis dieses sehr speziell gestimmte Ensemble Neuigkeiten liefert - und immer ist das ein Ereignis. Thärichens Tentett bleibt auch mit der neuen CD beispielhaft und beispiellos zugleich: Kaufen, Hören, Staunen.

No Half Measures Genre: Jazz Label: Laika Music Veröffentlichungsdatum: 01.11.2019 Preis: 17,- €

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Play Jazz! | 04.11.2019 | 22:05 Uhr