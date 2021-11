NDR Synapsen: Science Slam goes Podcast! Stand: 26.11.2021 10:00 Uhr Wir wagen das Experiment und tauchen ein in die Welt der Science Slams - auf eine ganz besondere Art und Weise.

Alle zwei Wochen, im Wechsel mit den Folgen des Wissenschaftspodcasts NDR Synapsen, geben wir euch den Science Slam aufs Ohr! Die Wissenschaftscommunity hat ganz viel Unterschiedliches zu bieten, und die Wege dahin möchten wir Euch eröffnen. Die Synapsen-Hosts Maja Bahtijarević und Lucie Kluth präsentieren euch die Slammer verschiedener Wissenschaften in unserem Podcast-Kanal.

Die aktuelle Staffel #1

#1#1 SCIENCE SLAM: Sebastian Schirrmeister - Rache Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 26.11.2021 | 10:00 Uhr | von Korinna Hennig/Sebastian Schirrmeiste 18 Min Wozu ist Rache eigentlich gut? Sebastian Schirrmeiser erforscht diese Frage aus der Perspektive der Literaturwissenschaft.

Aber: Was ist ein Science Slam?

Für alle, die noch nie einen gehört haben:

Ein wissenschaftlicher Wettbewerb, eine Art Turnier, in dem Wissenschaftler ihre Forschungsthemen innerhalb einer vorgegebenen Zeit vor Publikum präsentieren. Es geht also um populärwissenschaftliche Vermittlung, das Publikum darf anschließend bewerten - und zwar neben dem wissenschaftlichen Inhalt auch, wie verständlich und unterhaltsam der Vortrag war. Science Slam

Und auch hier seid ihr gefragt: Wer hat euch überzeugt? Sechs Kandidaten treten in der ersten Staffel gegeneinander an, alle zwei Wochen einer oder eine. Und ihr könnt - wie beim echten Slam - die Sieger wählen. Das Voting findet ihr am Ende jeder Staffel hier auf dieser Seite.

Der Science Slam im Podcast entsteht mit Unterstützung von Julia Offe von Scienceslam.de - einem Netzwerk von Leuten, denen die Wissenschaft am Herzen liegt und die Science Slams in verschiedenen Städten veranstalten. Eine Auswahl als Video findet ihr auf der Webseite.

Über Fragen und Anregungen, Kritik und Lob freuen wir uns, einfach per Mail an synapsen@ndr.de.