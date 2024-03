Hüttenzauber im Klimawandel - Ist Skifahren noch zeitgemäß?

Skifahren ist noch teurer geworden und der Schnee nicht mehr sicher. Einerseits trägt die Sportart zum Klimawandel bei, zum anderen leidet sie selbst darunter. Hat das Hobby noch eine Zukunft?

Während in Norddeutschland die ersten Narzissen blühen, packen viele ihre Ausrüstung zusammen - es geht in den Skiurlaub. Noch mal Schnee sehen, Glitzerlandschaft, Hüttenzauber! Das Bundesland Hamburg hat dafür sogar zwei Wochen Märzferien festgelegt, umgangssprachlich auch Skiferien genannt. In diesem Jahr liegen die Ferien (das ist selten) so spät, dass sie an Ostern grenzen. Auch in Niedersachsen starten Schulkinder, Eltern und Lehrkräfte am 18. März in die Ferien.

Skiurlaub bald nur noch für Reiche möglich?

Eine Reise in den Schnee können sich allerdings nur wenige leisten. Und in diesem Winter ist das Vergnügen noch exklusiver geworden. So sind die Kosten für einen Ski- oder Snowboardurlaub in der Schweiz laut Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics um durchschnittlich 25 Prozent gestiegen. Eine Familie mit zwei Kindern bezahlt demnach für acht Tage - inklusive Ferienwohnung und Skipässen - beispielsweise im Wallis fast 9.000 Euro.

Viele Skigebiete nicht mehr schneesicher

Und dann ist der Schnee noch nicht mal überall sicher. In diesem Jahr sind die Wetterbedingungen günstiger als im letzten Jahr. Aber schlechte Schnee-Winter werden häufiger werden. Selbst weiter entlegene Skigebiete scheinen nicht auf alle Ewigkeit schneesicher. Bilder von weißen Kunstschnee-Pisten auf braunen Hängen vermitteln wenig von dem Winterzauber, auf den viele hoffen.

Wärmere Winter verkürzen die Skisaison

Erst im vergangenen Jahr hat eine Studie im Fachjournal Nature Climate Change für Aufsehen gesorgt. Demnach droht bei einer Erderwärmung von zwei Grad Schneemangel in der Hälfte aller europäischen Skigebiete. Dann ist auch mit künstlicher Beschneiung nichts mehr zu machen. In manchen Gebieten werde die Saison künftig verkürzt, in anderen werde sich der Betrieb der Anlagen nicht mehr lohnen, wenn nur noch jede zweite oder dritte Saison ausreichend Schnee hat. Betroffen wären der Studie zufolge Gebiete in tieferen Lagen um die 2.000 Meter.

Schlechtes Gewissen durch Skitourismus?

Und welchen Anteil hat der Skitourismus selbst an der Erderwärmung, die den Schnee verschwinden lassen wird? Künstliche Beschneiung erhöht den Wasser- und Energiebedarf - und somit auch die Kohlenstoffemissionen. Dazu kommen An- und Abreise mit den Autos, womöglich auch mit dem Flugzeug.

Der Harz sucht bereits nach Alternativen

Im Harz, dem einzigen potenziellen Schneegebiet Norddeutschlands, hat das Umdenken zwangsläufig bereits begonnen. Zu häufig blieb der Schnell aus. Die Tourismusindustrie versucht hier auch auf alternative Konzepte zu setzen, um als Reiseziel ohne Schnee attraktiv zu bleiben oder zu werden.

Was meinen Sie? Gehört Skifahren zum Winter für Sie einfach dazu und ist eines der Highlights des Jahres? Oder steigen Sie aus - und wenn ja, aus Kostengründen oder Klimaschutz-Erwägungen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in der Redezeit.

NDR Info Moderator Gerd Wolff begrüßt als Gäste:

Bettina Beimel

Geschäftsführerin der Kurbetriebsgesellschaft "Die Oberharzer"

Martina von Münchhausen

Expertin für nachhaltiges Reisen beim WWF Deutschland

Prof. Dr. Ralf Roth

Leiter des Instituts für Outdoor Sport und Umweltforschung an der Deutschen Sporthochschule in Köln