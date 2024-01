Großer Andrang auf Wintersportgebiete im Harz Stand: 21.01.2024 19:49 Uhr Das Winter-Intermezzo hat am Wochenende viele Wintersportler in den Harz gelockt. An den Liften bildeten sich am Wochenende lange Warteschlangen. Doch nun ist Tauwetter angesagt.

Viele Wintersportler sind am Wochenende im Harz auf den Pisten und Loipen unterwegs gewesen. Die Parkplätze am Hexenrittlift am Wurmberg in Braunlage waren am Samstag und Sonntag komplett belegt. "Wir haben teilweise eine Dreiviertelstunde Wartezeit am Hexenritt-Sessellift", sagte Fabian Brockschmidt, Betriebsleiter der Wurmbergseilbahn, am Sonntag. Auch gegen Mittag seien noch immer Skibusse mit Wintersportlern angekommen. Die Schneehöhen im Harz lagen in den bekannten Wintersportgebieten zwischen 20 und 35 Zentimetern. Zum Wochenanfang sollten die Temperaturen wieder steigen, die Wetteraussichten deuten darauf hin, dass sich das frostige Winterwetter in der kommenden Woche erst einmal verabschiedet. Der Wetterdienst hat für den Harz eine Sturmwarnung herausgegeben.

Hier ist Wintersport im Westharz unter anderem möglich:

Altenau: Diverse Loipen, unter anderem die ehemalige Bahntrasse Altenau-Clausthal, Verbindung Lonau-Ackerstraße und Ackerstraße von Stieglitzeck zur Hans-Kühnenburg sind gespurt. Rodeln auf der Skiwiese Auf der Rose ist möglich.

Schneefall führt zu Unfällen in Süd-Niedersachsen

Einen Überblick über sämtliche Wintersport-Orte, Pisten, Loipen und Rodelstrecken bietet die Internetseite www.wintersport.harzinfo.de. Ob die Straßen rund um die Pisten frei oder verstopft sind, erfahren Sie in den Verkehrs-Meldungen. Aufgrund von Schneefall und Glätte hatte es an den Tagen zuvor einige Unfälle gegeben. Inzwischen hat sich die Glätte-Lage entspannt.

