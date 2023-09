Raus aus der Stadt: Wie attraktiv ist das Landleben?

Bezahlbarer Wohnraum, viel Natur, weniger Anonymität: Immer mehr Menschen scheint es aufs Dorf zu ziehen. Schnelles Internet ist allerdings Voraussetzung für den Umzug. Welche Vorteile hat das Landleben? Und was macht der Zuzug der Städter mit dem Dorfleben?

Immer mehr Menschen in Deutschland ziehen aufs Land. Das zeigt eineStudie des Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Bundesweit wachsen etwa zwei von drei Gemeinden auf dem Land. Ein Jahrzehnt zuvor galt dies nur für rund jede vierte Landgemeinde. Eine ähnliche Entwicklung erlebten die Kleinstädte. Seit 2017 habe die neue Landlust Fahrt aufgenommen, Corona und die Möglichkeit zum Homeoffice habe diesen Trend noch einmal verstärkt, sagen die Verfasser der Studie.

Wie verändert sich das Zusammenleben auf dem Land?

Am Beispiel von sechs Gemeinden in Deutschland mit viel Zuzug hat das Berlin-Institut in Zusammenarbeit mit der Wüstenrot Stiftung untersucht, wie der Zuzug der Städter das Zusammenleben auf dem Land verändert. Jeweils für eine Woche befragten die Studienautorinnen und -autoren Alteingesessene und Zugezogene in Borgstedt im schleswig-holsteinischen Kreis Rendsburg-Eckernförde, in Sanitz bei Rostock in Mecklenburg-Vorpommern, in Allmendingen in Baden-Württemberg, in Großharthau in Sachsen, im oberfränkischen Mehlmeisel und im hessischen Wanfried.

Grundsätzlich eine gute Nachricht für Dörfer

Das wachsende Interesse am Landleben sei für die kleinen Gemeinden grundsätzlich eine gute Nachricht, sagt Catherina Hinz, Direktorin des Berlin-Instituts. Neuzugezogene und Alteingesessene müssten das Zusammenleben jedoch aktiv gestalten. Eine funktionierende Dorfgemeinschaft sei kein Selbstläufer. Wer selbst auf dem Land aufgewachsen sei und nur vorübergehend in der Stadt gelebt habe, wisse in der Regel, was ihn oder sie erwartet. Manche Zugezogene dagegen müssten das Zusammenleben auf dem Dorf erst lernen. Vereine sind hier der Studie zufolge die zentralen Anlaufstellen für Zugezogene, um im Ort Fuß zu fassen. Für die Belebung der Ortskerne seien aber auch neue Ideen nötig. Vielerorts auf dem Land verschwänden im Ortskern etwa immer mehr Treffpunkte wie Kneipen, Gaststätten oder Bäckereien.

Finden Sie das Leben auf dem Dorf attraktiv? Welche neuen Initiativen braucht es, um Dörfer weiterzuentwickeln? Was muss die Politik tun, um das Landleben noch ansprechender zu gestalten? Welche Vorteile der Stadt kann ein Dorf nicht bieten?

NDR Info Moderator Marius Zekri begrüßt als Gäste:

Wulf Dau-Schmidt

Stadt- und Landplaner, Kiel

Catherina Hinz

Direktorin am Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung

Ursula Latus

Bootsbauerin in Peenemünde