Stand: 21.03.2024 12:28 Uhr Pflegekräfte sind speziell in Schleswig-Holstein oft am Limit

Nirgendwo in Deutschland geraten die Pflegekräfte offenbar so an ihre Grenzen wie in Schleswig-Holstein. Fast 57 Prozent fühlen sich einer Barmer-Studie zufolge regelmäßig ausgelaugt. Gut 40 Prozent gaben außerdem an, in den vergangenen zwölf Monaten über eine Berufsaufgabe nachgedacht zu haben. Die Barmer hatte 2022 eine ähnliche Pflegestudie durchgeführt: Seitdem haben sich die Werte verschlechtert - viele Pflegekräfte sind noch unzufriedener. Zwei von fünf Mitarbeitenden fühlen sich demnach nicht wertgeschätzt. Diejenigen, die diese Wertschätzung vom Arbeitgeber bekommen, sind laut Barmer im Job deutlich zufriedener.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.03.2024 | 13:00 Uhr