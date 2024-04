30 Jahre Pflegeversicherung - Ist das System am Ende?

Am 22. April 1994 wurde die Pflegeversicherung in Deutschland eingeführt und muss inzwischen mehr Menschen denn je versorgen. Wie könnte eine Reform des Systems aussehen? Unser Thema in der NDR Info Redezeit.

Seit dreißig Jahren gibt es die Pflegeversicherung. Seitdem hat sich die Zahl derjenigen, die Leistungen daraus erhalten, verfünffacht. Es ist absehbar, dass zudem immer weniger Menschen einzahlen werden, weil die folgenden Jahrgänge geburtenschwächer sind. Gleichzeitig kommen nun allmählich die ersten geburtenstarken Babyboomer-Jahrgänge in ein Alter, in dem sie auf Leistungen angewiesen sein könnten.

Experten warnen - Patienten spüren Folgen der Unterfinanzierung

Bereits im nächsten Jahr könnte es in der unterfinanzierten Pflegeversicherung noch knapper werden - davor warnt auch der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen (GKV). Schon jetzt müssen Patienten in der stationären Pflege immer höhere Eigenanteile zahlen. Bedürftige in der ambulanten Pflege bekommen weniger Leistungen. Ein Konstruktionsfehler, der immer wieder kritisiert wird. Bei steigenden Kosten müssten erst einmal die Pflegebedürftigen mehr zahlen, und die Pflegeversicherung mit ihren festen Leistungssätzen ziehe dann irgendwann später nach.

Personalnot: Könnten Pflegende überhaupt besser bezahlt werden?

Schon länger drängen sich Fragen auf: Wie ist der Erfolg der Pflegeversicherung bisher zu bewerten? Wie könnte in Zeiten des Fachkräftemangels der Beruf der Altenpflegerin und des Altenpflegers attraktiver gemacht werden, was Bezahlung und Arbeitsbedingungen angeht? Wie groß wäre die finanzielle Entlastung des Systems, wenn ambulante Betreuung noch stärker als stationäre Betreuung gefördert würde? Und kann das bestehende System künftig überhaupt noch die Bedürfnisse älterer Menschen bedienen und gleichzeitig nachhaltig finanziert werden? Wie sieht es mit der Generationengerechtigkeit aus? Müssen die Beiträge zur Pflegeversicherung erhöht werden? Die Leistungen verringert? Mehr Steuermittel investiert werden?

Wie wird die Pflegeversicherung fit für die Zukunft?

Wie sehen Sie das? Glauben Sie, dass Sie selbst, wenn es soweit ist, noch ausreichende Leistungen erhalten? Haben Sie bereits jetzt Erfahrungen gemacht? Welche sinnvollen Überlegungen gibt es, damit die Pflegeversicherung zukunftsfest wird? Diese Fragen wollen wir mit Ihnen diskutieren. Wir freuen uns auf Ihre Meinung in der Redezeit!

NDR Info Moderatorin Nina Zimmermann begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Thomas Klie

Leiter der AGP Sozialforschung & Zentrum für zivilgesellschaftliche Entwicklung, Evangelische Hochschule Freiburg

Stefan Rehm

Vorstand Diakonie Hamburg

Kordula Schulz-Asche

Bundestagsfraktion der Grünen, Berichterstatterin für Pflege- und Altenpolitik, Mitglied im Gesundheitsausschuss

