Personalmangel: Hamburg will Fachkraftquote in Pflegeheimen senken Stand: 22.04.2024 06:25 Uhr Mindestens jede zweite Arbeitskraft in einem Hamburger Pflegeheim muss bislang eine Fachkraft sein. Nach Informationen von NDR 90,3 und dem "Hamburger Abendblatt" will der Senat diese Fachkraftquote absenken.

Es fehlen die Fachkräfte - trotz inzwischen deutlich steigender Löhne. Und das bedeutet für die Betreiberinnen und Betreiber von Pflegeheimen bislang: Wenn sie unter eine Quote von 50 Prozent an Pflegekräften kommen, müssen sie Kapazitäten abbauen. Und das hat schwerwiegenden Konsequenzen: Von den Pflegekassen bekommen sie weniger Geld und rutschen in die roten Zahlen. Und die Heimplätze fehlen für Pflegebedürftige. Rund 1.300 Plätze in Hamburger Pflegeheimen sind nach Auskunft der Diakonie gerade nicht belegt. Zumindest ein Teil dieser Sperrungen geht auf die Probleme mit der Fachkraftquote zurück. Fachleute fordern deshalb seit Langem, diese Regelung zu reformieren und flexibler zu gestalten.

Bundesweites Problem

Stefan Rehm, Vorstand der Diakonie Hamburg, begrüßt deshalb die entsprechenden Signale aus der Behörde - das sei ein Schritt in die richtige Richtung. Die Sozialbehörde selbst betont, dass die Überlegungen noch nicht abgeschlossen sind. Fachleute haben aber kaum Zweifel, dass eine Entscheidung in den kommenden Monaten fällt. Das Problem gibt es bundesweit - überall wird deshalb darüber geredet, dass Heime auch mit weniger Fachkräften arbeiten dürfen.

