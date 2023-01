Wie hoch ist der Gasverbrauch in Deutschland aktuell? Stand: 09.01.2023 10:11 Uhr Mildes Wetter in der zweiten Dezemberhälfte hat zu beträchtlichen Einsparungen im Gasverbrauch geführt. Aktuelle Daten zeigen, wie sich der Verbrauch und die Außentemperaturen im Vergleich mit den Vorjahren entwickeln.

von Anna Behrend, Claus Hesseling

In der Kalenderwoche ab dem 26.12. wurden täglich im Schnitt 2.258 Gigawattstunden Gas verbraucht. Das sind 30 Prozent weniger als im entsprechenden Zeitraum der Jahre 2018 bis 2021. Gleichzeitig war es im Schnitt 3,5 Grad wärmer als im Vergleichszeitraum. Im Mittel war es in der betreffenden Woche dieses Jahr 7,4°C warm. Das Wetter spielt eine entscheidende Rolle, da bei niedrigen Temperaturen mehr geheizt und somit mehr Gas verbraucht wird.

Temperaturbereinigter Verbrauch: 20,4% geringer als in Vorjahren

Rechnet man den Temperatureffekt heraus und berücksichtigt nur die Sparanstrengung der Gasverbrauchenden, so wurden laut Bundesnetzagentur zuletzt 20,4 Prozent weniger verbraucht als im entsprechenden Vergleichszeitraum der Vorjahre. Die Bundesnetzagentur betrachtet dabei allerdings immer die letzten beiden Kalenderwochen.

Aktueller Gasverbrauch in Deutschland

Wöchentliche Durchschnittstemperatur

Temperatur und Gasverbrauch: Wöchentlich aktualisierte Daten

Wie viel Gas zuletzt im Vergleich zu den Vorjahren verbraucht wurde und wie die Außentemperaturen im historischen Vergleich waren, zeigen die obigen Grafiken. Sie werden wöchentlich mit Daten der Bundesnetzagentur und des Deutschen Wetterdienstes aktualisiert.

Höhere Temperaturen, geringerer Gasverbrauch

Der Oktober und die erste Novemberhälfte waren in diesem Jahr eher überdurchschnittlich warm. Dementsprechend waren auch die Gaseinsparungen bei Industrie und Haushalten deutlich höher. So wurde etwa in der letzten Oktoberwoche insgesamt gut ein Drittel weniger Gas verbraucht als in den Vorjahren. Erst mit Einsetzen der kalten Witterung gingen die Einsparungen merklich zurück.

Wie genau sind die Gas-Verbrauchsdaten? Nur die Verbrauchsdaten der Großverbraucher - zum Beispiel Industrie und Kraftwerke - werden täglich gemessen: Das Prinzip wird Registrierende Leistungsmessung, kurz RLM genannt. Gesammelt werden die Daten vom Gasnetz-Verantwortlichen Trading Hub Europe (THE). Der Verbrauch von Haushalten und kleineren Gewerbekunden (sogenannte SLP-Daten, das Standard-Last-Profil) kann nur indirekt bestimmt werden und unterliegt einer gewissen Unschärfe. In den bereitgestellten Daten der Bundesnetzagentur gibt es daher regelmäßig nachträgliche Korrekturen, sodass sich die obigen Werte nach Veröffentlichung noch ändern können.

Die Bundesnetzagentur fordert Einsparungen von mindestens 20 Prozent gegenüber den Vorjahren. Nur so lasse sich mit einiger Sicherheit eine Gasmangellage in diesem Winter vermeiden. Der Chef der Behörde, Klaus Müller, sagte angesichts der geringen Einsparungen Anfang Dezember: "Wenn das ein Ausreißer bleibt, muss uns das noch nicht beunruhigen." Es sei aber wichtig, mit den Spar-Anstrengungen nicht nachzulassen und den ganzen Winter durchzuhalten, mahnte Müller.

Um die aktuelle Lage zu bewerten, berücksichtigt die Bundesnetzagentur fünf Faktoren, die regelmäßig aktualisiert werden: Neben den Gasspeicherfüllständen und dem temperaturbereinigten Gasverbrauch, spielen die Temperaturprognose und die Situation in den Nachbarländern eine Rolle. Die Gasspeicher in Deutschland waren zu Beginn der kalten Jahreszeit zwar gut gefüllt, in der kalten ersten Dezemberhälfte wurde jedoch vermehrt ausgespeichert. Auch die Beschaffung der sogenannten Regelenergie nimmt die Behörde in den Blick. Damit ist die Gasmenge gemeint, die nötig wird, um Schwankungen im täglichen Verbrauch auszugleichen.

Bundesnetzagentur: Situation angespannt

Derzeit stuft die Bundesnetzagentur die Gasversorgung in Deutschland als stabil ein. Die Versorgungssicherheit sei aktuell gewährleistet. Eine Verschlechterung der angespannten Situation sei jedoch nicht auszuschließen.

Weitere Informationen Gas: So bewertet die Bundesnetzagentur die Lage aktuell Die Einschätzung der Bundesnetzagentur ist abhängig von fünf Kriterien, unter anderm der Temperatur und dem Gasverbrauch. mehr

"Zum aktuellen Zeitpunkt bestehen keine generellen oder regionalen Versorgungsengpässe", schreibt die Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas auf NDR Anfrage. Ob es im Verlauf des Winters zu solchen Engpässen kommen könnte, dazu wolle man nicht spekulieren, heißt es.

Umkehr der Flussrichtung: Besondere Herausforderung

Dass durch die wegbrechenden russischen Lieferungen nun insgesamt mehr Gas von West nach Ost fließt, stelle die Gasnetzbetreiber vor besondere Herausforderungen. Denn anders als Strom lässt sich Gas im Leitungsnetz nicht beliebig in alle Richtungen schicken. Kehren sich die Flüsse um, sind teilweise erhebliche technische Anpassungen nötig. So muss etwa der Druck im Netz überall so eingestellt werden, dass das Gas richtig fließt. Dafür kann es zum Beispiel nötig sein, sogenannte Verdichterstationen umzubauen, die das Gas komprimieren.

Man habe im Rahmen der gemeinsamen Netzplanungsprozesse Lösungen für diese herausfordernde Situation erarbeitet, damit es nicht zu regionalen Engpässen komme, heißt es dazu von den Netzbetreibern.

Gaseinsparungen der EU-Länder im Vergleich

Im europäischen Vergleich liegt Deutschland derzeit im Mittelfeld, was das Gas-sparen angeht. Energie-Experten des Brüsseler Thinktanks Bruegel haben die Gas-Verbrauchsdaten europäischer Länder aus unterschiedlichen Quellen zusammengetragen.

Insgesamt seien von den Ländern, für die bereits Daten vorliegen, im November rund 23 Prozent weniger Gas verbraucht worden als im entsprechenden Monatsdurchschnitt der Jahre 2019 bis 2021. Im Gegensatz zu den obigen Daten der Bundesnetzagentur bezieht sich Bruegel hier auf den Durchschnitt von drei statt vier früheren Jahren.

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind angehalten, ihren Verbrauch von August 2022 bis Ende März 2023 um 15 Prozent im Vergleich zum Schnitt der vorangegangenen fünf Jahre zu verringern. Das besagt der Gas-Notfallplan der EU-Kommission. Verpflichtend ist das Sparprogramm jedoch nicht.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 28.12.2022 | 08:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gas Energiekrise Energie