Wetteraussichten für den Norden: Eisige Nächte und sonnige Tage Stand: 16.02.2025 19:35 Uhr Die neue Woche startet winterlich kalt. Nachts sinken die Temperaturen auf bis zu minus elf Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In den kommenden Tagen wird außerdem viel Sonnenschein erwartet.

Bis zu 20 Grad Temperaturunterschied - damit rechnen Meteorologen in der neuen Woche. Die erwartete Spanne reicht von Nachttemperaturen bis zu minus elf Grad am Montag und Dienstag bis hin zu fast schon frühlingshaften Tagwerten von zehn Grad und mehr zum Ende der Woche.

In der Nacht zum Montag soll es den Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge trocken bleiben, nur an der Küste sind einzelne Schneeschauer möglich. Die Temperaturen sinken auf -5 bis -10 Grad, vereinzelt kann es glatt werden. Der Montag startet in Niedersachsen zunächst noch mit dichten Wolken, dann setzt sich laut DWD bei bis zu zwei Grad die Sonne durch. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern soll es schon von morgens an sonnig und trocken sein, die Höchstwerte erreichen 0 bis 1 Grad.

Bis zu minus 15 Grad in Bodennähe

In der Nacht zum Dienstag kühlt es dann wieder kräftig ab: Die Tiefstwerte liegen zwischen minus sieben und minus elf Grad, in Bodennähe teils bei -15 Grad. An der Küste ist es laut DWD mit minus vier Grad etwas milder. Vereinzelt bildet sich Reifglätte. Am Dienstag können sich die Menschen im Norden bei Höchstwerten von 1 bis 3 Grad erneut auf sonniges Wetter freuen.

Auch die Nacht zum Mittwoch wird noch einmal sehr kalt, es gibt kaum Unterschiede zu den Temperaturen der vorherigen Nacht. Am Mittwoch steigen die Werte dann langsam an und erreichen rund vier Grad im niedersächsischen Binnenland und an der Küste. "Von Westen her kommt dann warme Luft vom Mittelmeer", sagte ein DWD-Meteorologe am Sonntag.

In den folgenden Nächten gibt es dann deutlich weniger Frost und auch tagsüber wird es wärmer. Die Bewölkung nimmt zu und es wird leicht regnen.

Ausreichend Schnee: Wintersport im Harz möglich

Dank der Schneefälle der vergangenen Woche kamen Ski- und Snowboardfahrer am Wurmberg in Braunlage am Wochenende voll auf ihre Kosten. Dort sind alle Hauptpisten geöffnet. Um für eine höhere Schneedecke zu sorgen, sind auch Schneekanonen im Einsatz. Ohne Schneekanonen kommt das Skigebiet Sonnenberg in Sankt Andreasberg aus. Wer rodeln möchte, kann das ebenfalls am Wurmberg tun oder nach Torfhaus fahren. Dort hat der Rodellift geöffnet, wie die Betreiber auf ihrer Webseite mitteilten. Auch am Bocksberg in Hahnenklee bei Goslar kann gerodelt werden.

