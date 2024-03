Weitere Bahnstreiks? GDL-Frist für Bahnangebot läuft heute ab Stand: 10.03.2024 06:30 Uhr Nach dem Ende des fünften GDL-Streiks und der Forderung der Gewerkschaft nach einem neuen Angebot berät die Bahn nun über das weitere Vorgehen. Die GDL hat eine Frist bis heute um 18 Uhr gesetzt.

Der 35-stündige Streik hatte den Bahnverkehr auch in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg stark beeinträchtigt. Danach bot die Deutsche Bahn (DB) der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) an, die abgebrochenen Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen. Ein Bahn-Sprecher bestätigte eine Einladung an die Gewerkschaft für kommenden Montag. Laut Medienberichten soll sich der Konzern in dem Schreiben auch bereit erklärt haben, über kürzere Arbeitszeiten zu verhandeln.

Streitpunkt bleibt Verkürzung der Arbeitszeit

In einer Pressemitteilung sprach die GDL allerdings von "Nebelkerzen" und bekräftigte, erst dann wieder verhandeln zu wollen, wenn die Bahn ein neues schriftliches Angebot bis heute um 18 Uhr vorlegt. Sollte dies bis dahin vorliegen, stehe die GDL ab Montagmittag zu Verhandlungen bereit. In diesem Fall würden auch die bereits angekündigten Arbeitskampfmaßnahmen nicht durchgeführt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der GDL. Gewerkschafts-Chef Claus Weselsky hatte zu Beginn der Woche erklärt, mögliche künftige Streiks nicht mehr 48 Stunden vorher anzukündigen. Auch Streiks während des anstehenden Osterverkehrs schloss die GDL nicht aus.



Streitpunkt bleibt die Forderung der GDL, die Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden zu reduzieren. Am Freitagnachmittag teilte die Bahn mit, der Konzern werde das weitere Vorgehen "prüfen und bewerten" und sich dann "zu gegebener Zeit äußern". Konzernsprecher Achim Stauß forderte die GDL auf, Streiks wieder mindestens 48 Stunden vorher anzukündigen: "Wir appellieren an das Verantwortungsbewusstsein, auch an die Kollegialität der Lokführergewerkschaft."

Züge sollen nun wieder planmäßig fahren

Nach Ende der inzwischen fünften Arbeitsniederlegung in dem Tarifstreit weitete die Bahn den S- und Regionalverkehr am Freitagnachmittag schrittweise wieder aus. Der Betrieb im Fernverkehr sollte sich im Laufe des Sonnabends normalisieren.

Seit Mittwochabend war der Güterverkehr der DB bestreikt worden - dort dauerte der Ausstand bis Freitag früh. Der Streik im Personenverkehr hatte in der Nacht zu Donnerstag begonnen und endete Freitag um 13 Uhr.

Kulanzregelungen für Bahnreisende gelten

Alle Fahrgäste der Deutschen Bahn, die für eine Reise am Donnerstag oder Freitag ein Ticket gekauft hatten, können es auch später nutzen, wie die DB mitteilte. Die Zugbindung ist aufgehoben. Das Ticket gilt dabei für die Fahrt zum Zielort auch mit anderer Streckenführung.

Weitere Informationen Bahnstreik: Welche Rechte Reisende haben Die GDL hat erneut gestreikt. Im Personenverkehr kam es zu massiven Beeinträchtigungen. Was können Bahnreisende tun? mehr

Vermittler hatten Kompromissvorschlag gemacht

Gescheitert waren die Tarifgespräche der DB zufolge zuvor erneut an der Forderung der Gewerkschaft nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen. Die Bahn lehnt das ab. Die eingeschalteten Moderatoren, SH-Ministerpräsident Daniel Günther und der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière (beide CDU), hatten einen Einigungsvorschlag gemacht. Die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter sollte demnach in zwei Stufen von derzeit 38 auf 36 Stunden gesenkt werden - ohne Lohneinbußen. Zur Einigung darauf kam es nicht.

Busfahrer-Warnstreik in SH bis heute Abend

In Schleswig-Holstein begann am Freitagnachmittag ein Warnstreik-Wochenende der kommunalen Busbetriebe. Die Gewerkschaft ver.di hatte dazu aufgerufen. Der Ausstand soll heute bis zum späten Abend dauern. Betroffen sind die KVG in Kiel, Aktivbus in Flensburg, die Stadtwerke mobil in Lübeck und der Stadtverkehr in Neumünster. Private Busunternehmen wie Autokraft fahren hingegen planmäßig.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | NDR Info | 08.03.2024 | 21:45 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Tarifpolitik