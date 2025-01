Angriffe auf Einsatzkräfte: Polizeigewerkschaft fordert Konsequenzen Stand: 02.01.2025 09:54 Uhr In Hamburg ist es am Silvesterabend zu gezielten Angriffen auf Polizei und Feuerwehr gekommen. Einsatzkräfte wurden mit Böllern und Pyrotechnik attackiert. Mehrere Polizistinnen und Polizisten wurden verletzt. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) fordert nun ein Verbot von Pyrotechnik für Privatpersonen.

Besonders dramatisch war die Lage im Stadtteil Steilshoop, wo die Feuerwehr einen Einsatz abbrechen musste. "Ohne Böller und Raketen hätte vielerorts zumindest ein Teil an Gewalt gegen die Blaulichtfamilie verhindert werden können", sagte der Hamburger DPolG-Landesvorsitzende Thomas Jungfer. Er forderte deshalb im Gespräch mit NDR 90,3 ein generelles Verbot von Pyrotechnik für Privatpersonen.

Feuerwehr und Polizei unter Beschuss

Videos 2 Min So lief die Silvesternacht in Hamburg Polizei und Feuerwehr mussten zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. In Ochsenwerder starb ein Mann bei einem Böller-Unfall. 2 Min

In Steilshoop attackierte eine Gruppe von 30 bis 40 Menschen ein Feuerwehrauto mit Böllern, als die Retter zu einem brennenden Müllcontainer unterwegs waren. Die Feuerwehrleute mussten den Einsatz abbrechen. Die Polizei wurde ebenfalls mit Pyrotechnik beschossen und sah sich gezwungen, sich zunächst zurückzuziehen. Erst mit Verstärkung und dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken konnte die Situation in Steilshoop unter Kontrolle gebracht werden.

Bereits am frühen Abend wurden Feuerwehrleute angegriffen, und die Gewalt setzte sich bis nach Mitternacht fort. Ein Mann lief mit einer Feuerwerksbatterie auf Polizisten zu und beschoss sie. Es gab mehrere Festnahmen.

Böller auf Balkone

Am Schreyerring wurden zudem illegale Böller und Leuchtspurmunition gezielt auf Balkone und in Menschenmengen geschossen. Insgesamt wurden in der Nacht zum Mittwoch neun Polizeibeamte sowie ein Feuerwehrmann verletzt.

Trotz dieser Vorfälle bewertete die Polizei Hamburg den Jahreswechsel als weitgehend ruhig. Sie lobte die Wirkung ihrer Präventionsmaßnahmen und das flexible Einsatzkonzept.

Weitere Informationen Tausende feiern Silvester in Hamburg - ein Toter bei Böllerunfall Am Hafen und auf der Reeperbahn feierten Tausende friedlich. In Steilshoop gab es Angriffe auf Einsatzkräfte, in Ochsenwerder starb ein 20-Jähriger bei einem Böllerunfall. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 02.01.2025 | 12:00 Uhr