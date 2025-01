Tausende feiern Silvester in Hamburg - ein Toter bei Böllerunfall Stand: 01.01.2025 09:23 Uhr Mit vielen Feiernden und großem Feuerwerk ist Hamburg in das Jahr 2025 gestartet. In Steilshoop gab es am Abend Angriffe auf Einsatzkräfte. Am Hafen und auf der Reeperbahn feierten Tausende friedlich. In Ochsenwerder starb ein 20-Jähriger bei einem Unfall mit einem Böller.

In einer weitgehend friedlichen Silvesternacht in Hamburg sind viele Feiernde auf den Straßen in das neue Jahr 2025 gestartet. Vor allem um die Landungsbrücken herum versammelten sich große Menschenmengen und schauten sich von dort die zahlreichen gezündeten Feuerwerke an. Bei etwa fünf Grad und stärkeren Winden strömten mehr als zehntausend Feiernde an die Elbe. Das Gebiet zwischen Elbphilharmonie und Fischmarkt war um Mitternacht komplett gefüllt. Die Menschenmengen verlagerten sich mit der Zeit weiter auf die Reeperbahn. Gegen 2 Uhr rief die Polizei mit Durchsagen dazu auf, den Beatles-Platz an der Großen Freiheit zu verlassen. Mit rund 25.000 Personen sei das Besucheraufkommen vergleichbar mit einem üblichen Wochenende in St. Pauli gewesen, teilte die Polizei mit.

Mann stirbt nach Unfall mit Böller

Nach der Explosion eines selbstgebauten Böllers starb ein 20-jähriger Mann. Um kurz nach Mitternacht wurden die Rettungskräfte zum Ochsenwerder Elbdeich gerufen. Sie versuchten, den 20-Jährigen noch zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Trotz starker Winde musste auch die Feuerwehr in der Nacht eher für kleine Einsätze ausrücken. Nach Feuerwehrangaben mussten über 200 kleine Brände etwa auf Balkons und an Mülltonnen gelöscht werden. Auch zu brennenden Hecken müsste die Feuerwehr häufiger ausrücken als in den vergangenen Jahren, stellte der Sprecher fest. In der Nacht blieb es vorerst bei zwei Großeinsätzen. In Billstedt löschten zwei Löschzüge kurz nach Mitternacht einen knapp 100 Quadratmeter großen Schuppen, der komplett in Flammen stand. Um 1 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem brennenden Einfamilienhaus im Stadtteil Sasel in Poppenbüttel aus. Zweieinhalb Stunden später sei der Brand am Dachstuhl unter Kontrolle gewesen.

Polizei bricht Einsatz in Steilshoop ab

Auf dem Jungfernstieg und an der Binnenalster versammelten sich laut Polizeiangaben rund 6.000 Menschen. Auch in Harburg sei die Lage "sehr, sehr ruhig" gewesen, sagte ein Sprecher. Große Einsätze habe es bis dahin nicht gegeben. "Das ist eine weitestgehend unauffällige Silvesternacht"" sagte der Sprecher. Unruhig wurde es jedoch in Steilshoop. Schon kurz vor 19 Uhr hatte die Feuerwehr dort einen Einsatz abgebrochen, sagte ein Sprecher der Behörde. Eine Gruppe Menschen habe Feuerwerkskörper auf die Einsatzkräfte geworfen, die anschließend die Polizei informierten. Den ganzen Abend über kam es dann immer wieder dazu, dass Gruppen die Einsatzkräfte mit Feuerwerk beschossen. Erst als die Polizei mit Pfefferspray und Schlagstöcken gegen die Randalierenden vorging, beruhigte sich die Lage etwas. Einsatzkräfte sollen aber soweit nicht verletzt worden sein.

