Stand: 11.09.2020 12:00 Uhr

Synapsen: Zu warm und zu sauer

Plastik im Meer ist ein schlagzeilenträchtiges Thema. Doch die Klimakrise bereitet den Ozeanen viel mehr Probleme: Steigende Temperaturen drehen den Organismen die Luft zum Atmen ab. Und die Versauerung der Meere zerstört nicht nur Krebspanzer, sondern beeinflusst auch die Fortpflanzung der Tiere. Wie entstehen Todeszonen? Was macht die Ostsee so besonders? Und wie erforscht man das alles?

Yasmin Appelhans ist nicht nur Wissenschaftsjournalistin, sondern auch Meeresbiologin. Im Gespräch mit Host Lucie Kluth erklärt sie, warum Seesterne die Verlierer sein könnten, was wir vom heimischen Wasserkocher über den Zustand der Meere lernen können und weshalb auch Wirtschaftswissenschaftler jetzt gefragt sind. Und sie nimmt uns mit an die Orte ihrer eigenen Forschung: in die Klimakammer und zu den "Benthokosmen" an der Kieler Förde.

AUDIO: (14) Zu warm und zu sauer (64 Min)

Hintergrundinformationen

Host

Lucie Kluth Lucie Kluth moderiert Synapsen, den Wissenschaftspodcast von NDR Info. mehr

Weitere Informationen Synapsen: Wissenschaft im neuen Podcast Wissenschaft ist mehr als eine Schlagzeile. Synapsen, der neue Podcast von NDR Info, begibt sich auf Spurensuche und liefert Fakten, Hintergründe und Geschichten zu Fragen der Forschung. mehr Hier geht's zum Podcast-Abo Wissenschaft ist mehr als eine Schlagzeile. Der Podcast Synapsen begibt sich auf Spurensuche und liefert Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 11.09.2020 | 12:00 Uhr