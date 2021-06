Synapsen: Von Mäusen und Menschen

Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 03.07.2020 | 13:40 Uhr | von Maja Bahtijarevic/Daniela Remus

36 Min

Totimpfstoff, Vektorimpfstoff, mRNA-Plattform: Die Wissenschaft kennt mittlerweile ganz verschiedene Methoden, um Menschen gegen einen Erreger zu immunisieren. Welche ist gegen das Coronavirus am erfolgversprechendsten? Welche Rolle spielt die Diskussion um "Human trials", also gezielte Infektionen von Versuchspersonen? Und warum spricht kaum jemand darüber, dass Labormäuse gar nicht erkranken können? Unsere Autorin Daniela Remus hat sich im Labor am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf umgesehen und erklärt im Gespräch mit Host Maja Bahtijarevic die akademische Impfforschung in Deutschland.



Die Hintergrundinformationen:



