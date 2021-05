Synapsen: Umwelthormone - Die unsichtbare Gefahr

Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 05.06.2020 | 14:00 Uhr | von Maja Bahtijarevic/Daniela Remus

39 Min | Verfügbar bis 05.06.2021

Sie sind in Plastik und Beschichtungen: Endokrine Disruptoren - störende Stoffe, die in das hormonelle System eindringen. Diese Stoffe sind auch unter dem Namen Umwelthormone bekannt und stehen im Verdacht, Krankheiten zu begünstigen und die Fortpflanzung zu beeinträchtigen. Im Podcast erklärt Wissenschaftsjournalistin Daniela Remus im Gespräch mit Host Maja Bahtijarević, was die Wissenschaftler über Umwelthormone wissen - und wie einer der wichtigsten Forscher auf dem Gebiet um ein Haar gar nicht in der Wissenschaft gelandet wäre.



