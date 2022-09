Synapsen: Rente am Rand des Sonnensystems Stand: 16.09.2022 14:00 Uhr Vor rund 45 Jahren schickte die NASA zwei unbemannte Sonden in den Weltraum: Voyager 1 und 2. Eigentlich sollten die nur ein paar Jahre fliegen, Daten aus dem All übermitteln und Außerirdischen bei einer möglichen Begegnung einen Eindruck vom Leben auf der Erde vermitteln.

Jetzt sind die beiden Sonden noch immer unterwegs, mittlerweile am Rand des Sonnensystems. Und die Crew, die diese Mission damals gestartet hat, betreut sie noch immer - und das obwohl sie eigentlich schon längst in Rente sein sollte. Aber nur diese "Raumfahrt-Rentner" können noch mit der Technik von damals umgehen.

Unser Autor Guido Meyer hat das Voyager-Kontrollzentrum in Pasadena in den USA besucht und berichtet von den Anfängen der Mission, von den Erkenntnissen, die sie hervorgebracht hat und stellt natürlich auch das Team vor. Was all das mit Star Trek und Fröschen im Gartenteich zu tun hat, darüber spricht Guido Meyer mit Host Lucie Kluth.

(61) Rente am Rand des Sonnensystems Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 16.09.2022 | 14:00 Uhr | von Meyer, Guido / Kluth, Lucie 62 Min | Verfügbar bis 16.09.2023 Seit 45 Jahren erkunden zwei Sonden den Weltraum und die Crew, die die Mission damals gestartet hat, begleitet sie bis heute - unter außergewöhnlichen Bedingungen.

Weitere Informationen NDR Synapsen: Wissenschaft im Podcast Wissenschaft ist mehr als eine Schlagzeile. Der Podcast Synapsen geht auf Spurensuche und liefert Fakten und Geschichten zur Forschung. mehr Synapsen: Hier geht's zum Podcast-Abo Synapsen begibt sich auf Spurensuche und liefert Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 16.09.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wissenschaft