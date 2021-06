Synapsen: Moosdecken, Windschneisen und Biobeton

Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 17.07.2020 | 09:00 Uhr | von Lucie Kluth/Franziska Kracht

40 Min

Gerade in großen Städten wird die Bebauung immer weiter verdichtet - auf Kosten der klimatischen Verhältnisse. Meteorologen sagen: Grünflächen sind nicht viel mehr als Kosmetik für die CO2-Bilanz. Trotzdem: Ohne Belüftungskonzepte und Bepflanzungspläne geht es nicht. Und die Materialforschung hat längst Alternativen zum klimaschädlichen Beton entwickelt.



Unsere Autorin Franziska Kracht hat sich auf Spurensuche begeben und berichtet Host Lucie Kluth von ihrer Recherche: im Windkanal, am Betonrüttler für pflanzliche Baustoffe und in einem klimaneutralen Haus in Braunschweig.



Die Hintergrundinformationen



