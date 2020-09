Stand: 24.09.2020 14:00 Uhr

Synapsen: Mensch am Steuer, ungeheuer?

Wie können wir Unfälle vermeiden und die Straßen für Fußgänger, Radler und Autofahrer sicherer machen? Damit beschäftigt sich die Unfallforschung. Abbiegeassistenten wurden entwickelt, es wird an besonderen Kreuzungsdesigns getüftelt und über ein Tempolimit diskutiert - doch wie erste Versuche zeigen, versprechen einige Lösungen in der Theorie mehr, als sie in der Praxis halten können.

Wissenschaftsjournalistin Nele Rößler hat mit Experten gesprochen und war dabei, als ein System getestet wurde - mit unerwartetem Ergebnis. Was die Unfallforschung bisher herausgefunden hat, erzählt die Autorin im Gespräch mit Host Maja Bahtijarević.

AUDIO: (15) Mensch am Steuer, ungeheuer? (47 Min)

Hintergrundinformationen

Host Maja Bahtijarević Maja Bahtijarević moderiert "Synapsen", den Wissenschaftspodcast von NDR Info. mehr

Weitere Informationen Synapsen: Wissenschaft im neuen Podcast Wissenschaft ist mehr als eine Schlagzeile. Synapsen, der neue Podcast von NDR Info, begibt sich auf Spurensuche und liefert Fakten, Hintergründe und Geschichten zu Fragen der Forschung. mehr Synapsen: Hier geht's zum Podcast-Abo Wissenschaft ist mehr als eine Schlagzeile. Der Podcast Synapsen begibt sich auf Spurensuche und liefert Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 24.09.2020 | 14:00 Uhr