Synapsen: Hunger in der Welt - eine Naturgewalt? Stand: 03.01.2025 06:00 Uhr Warum bekommen Regierungen und die Staatengemeinschaft den Hunger auf der Welt nicht in den Griff? Zumindest einige Forschende sagen: Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Aber wie könnte das gelingen?

Obwohl die Welt seit Jahrzehnten die Bilder von Hungerkatastrophen in den Medien sehen kann und wir eigentlich genau wissen, in welchen Gebieten der Erde Menschen an Mangelernährung leiden, ändert sich kaum etwas an der Situation. Auch im Jahr 2024 litten noch immer hunderte Millionen Menschen an Hunger.

Autorin Sarah Emminghaus ist für ihre Recherche dorthin gereist, wo Menschen an Mangelernährung leiden - sie war in Madagaskar und hat mit den Menschen vor Ort gesprochen. Im Gespräch mit Host Lucie Kluth erzählt sie davon, was sie dort erfahren hat. Und sie berichtet auch davon, was im Kampf gegen Hunger bereits getan wird, wie die Situation vom Klimawandel beeinflusst wird und wie die Kolonialzeit noch heute nachwirkt.

Weitere Informationen Entwicklungshilfe absurd: Kartoffelchips gegen den Hunger Die Bundesregierung fördert unter dem Banner der Hungerbekämpfung die Kartoffelchips-Produktion in Afrika. Panorama hatte über die fragwürdige Auswahl von Projekten berichtet. mehr Angst vor Kälte und Hunger - Mit deutschen Ärzten in Bulgarien Angst vor dem Winter, das Geld reicht entweder nur zum Heizen oder nur zum Essen, und das auch nur mit viel Improvisation. In den Krankenhäusern zu wenig Decken und Medikamente, Operationen werden vielfach ohne Narkose durchgeführt. Ein Szenario aus deutschen Kriegszeiten? Ganz und gar nicht. Realität an der Südostflanke der EU. Bulgarien kämpft um den Anschluß an die "atlantische Zivilisation", so sagt die politische Führung selbst - genaugenommen aber um den Anschluß an Demokratie und Wohlstand. Mitten in Europa leben Menschen in einem Elend, das sich viele Europäer gar nicht vorstellen können. mehr

Weitere Informationen NDR Synapsen: Wissenschaft im Podcast Wissenschaft ist mehr als eine Schlagzeile. Der Podcast Synapsen geht seit mehr als 100 Folgen auf Spurensuche und liefert Fakten und Geschichten zur Forschung. mehr Synapsen: Hier geht's zum Podcast-Abo Synapsen begibt sich auf Spurensuche und liefert Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 03.01.2025 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wissenschaft