Sendung: Synapsen – ein Wissenschaftspodcast | 20.12.2024 | 06:00 Uhr | von Bahtjiarevic, Maja / Appelhans, Yasmin

79 Min | Verfügbar bis 29.12.2029

Die Weltklimakonferenz gilt als wichtiges Forum, in dem Länder der Erde Maßnahmen gegen den Klimawandel beschließen. Doch wie viel Wissenschaft steckt wirklich in den Entscheidungen, die am Ende von der Politik getroffen werden?



Synapsen-Autorin Yasmin Appelhans war live dabei, um für die ARD von der Konferenz in Baku in Aserbaidschan zu berichten. Im Podcast geht der Frage nach, wie groß der Einfluss der Wissenschaft auf die politischen Verhandlungen während der COP29 waren. Wurden Forschungsergebnisse, die noch während der Konferenz veröffentlicht wurden, überhaupt wahrgenommen? Ging es den Verhandlungspartien wirklich darum, das bestmögliche Ergebnis im Kampf gegen den Klimawandel herauszuholen?

Unsere Autorin teilt im Gespräch mit Host Maja Bahtijarević aber auch ihre Eindrücke von der Konferenz und berichtet, warum es viel dicke Luft und wenig frische Luft gab - und warum jahrelange Musik-Festival-Erfahrung bei der COP nützlich sein kann.



HINTERGRUNDINFORMATIONEN



1. Copernicus: 2024 virtually certain to be the warmest year and first year above 1.5°C | Copernicus. https://climate.copernicus.eu/copernicus-2024-virtually-certain-be-warmest-year-and-first-year-above-15degc [Accessed 29th November 2024].



2. Organization (WMO) WM. State of the Climate 2024. https://library.wmo.int/records/item/69075-state-of-the-climate-2024 [Accessed 29th November 2024].



3. Environment UN. Emissions Gap Report 2024 | UNEP - UN Environment Programme. https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2024 [Accessed 29th November 2024].



4. 2024 NDC Synthesis Report | UNFCCC. https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/2024-ndc-synthesis-report [Accessed 29th November 2024].



5. Second report on the determination of the needs of developing country Parties related to implementing the Convention and the Paris Agreement | UNFCCC. https://unfccc.int/documents/640757 [Accessed 29th November 2024].



6. Otto F, Clarke B, Barnes C, Kimutai J, Zachariah M, Merz N, et al. 10 years of rapidly disentangling drivers of extreme weather disasters. 2024 Oct [Accessed 2nd December 2024]. https://doi.org/10.25561/115431. [Accessed 2nd December 2024].



7. Friedlingstein P, O’Sullivan M, Jones MW, Andrew RM, Hauck J, Landschützer P, et al. Global Carbon Budget 2024. Earth System Science Data Discussions. 2024; 1–133. https://doi.org/10.5194/essd-2024-519.



8. Press release: Climate Action Tracker - As the climate crisis worsens, warming outlook stagnates | NewClimate Institute. https://newclimate.org/news/press-release-climate-action-tracker-as-the-climate-crisis-worsens-warming-outlook-stagnates [Accessed 2nd December 2024].



9. State of the Cryosphere Report 2024 – ICCI – International Cryosphere Climate Initiative. https://iccinet.org/statecryo24/ [Accessed 2nd December 2024].