Synapsen: Der Schönheit Rätsel

Sendung: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info | 29.04.2022 | 14:00 Uhr | von Korinna Hennig/Gabor Paal

63 Min

Schönheit setzt nach Kant „Interesseloses Wohlgefallen“ voraus - ist also völlig zweckfrei. Doch kann man das messen? Warum finden Menschen unterschiedliche Dinge schön, und gibt es trotzdem Mechanismen dahinter?



Unser Autor Gabor Paal berichtet von der Geschichte der Erforschung unseres Schönheitsempfindens und lässt uns an einem „Gänsehaut-Experiment“ mit Musikstücken teilhaben. Im Gespräch mit Redakteurin Korinna Hennig erklärt er den Unterschied zu Ästhetik und Attraktivität und was die „Big Five“ der Persönlichkeitsmerkmale damit zu tun haben.



