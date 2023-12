Streik bei der Bahn: Meiste Züge im Norden fahren nicht Stand: 08.12.2023 17:24 Uhr Der bundesweite Warnstreik bei der Deutschen Bahn (DB) läuft: Im Personenverkehr dauert der Ausstand bis 22 Uhr. Die meisten Züge in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern fahren nicht.

Im gesamten Fern- und Regionalverkehr kommt es nach DB-Angaben zu massiven Beeinträchtigungen. Es gelten Notfahrpläne. Diese liefen wie geplant und wenige Reisende seien auf den Bahnhöfen, sagte eine Bahn-Sprecherin am Nachmittag. "Der überwiegende Teil hat sich darauf eingestellt." Gestern hatte das Unternehmen angekündigt, dass rund 80 Prozent des Fernverkehrs aufgrund des Arbeitskampfes ausfallen werden. Die gute Nachricht: Es soll die letzte Arbeitsniederlegung der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) in diesem Jahr werden, der Weihnachtsverkehr bleibt also verschont.

Der Warnstreik begann gestern um 18 Uhr zunächst im Güterverkehr, seit 22 Uhr am Donnerstag sind auch Bahnverbindungen im Fern- und Nahverkehr betroffen. Die Aktion soll nach 24 Stunden enden - heute um 22 Uhr. Aber auch danach ist noch nicht damit zu rechnen, dass der Betrieb wieder reibungslos läuft. Über Zugausfälle, Verspätungen und die Kostenerstattung für Tickets informiert die Bahn auf bahn.de und telefonisch über die kostenfreie Sonderhotline (0 8000) 99 66 33.

Weitere Informationen Bahn-Streik: Wie viel Lokführer in SH verdienen Zwei Eisenbahner aus Schleswig-Holstein erklären, warum sie streiken und was ihnen wichtiger ist als Geld. mehr

Schleswig-Holstein: Auch AKN betroffen

In Schleswig-Holstein sind alle Regionalverbindungen betroffen. Die Einschränkungen dort sind erheblich. So fährt die Bahn auf der Strecke Westerland - Niebüll nur alle drei Stunden, auf der Strecke Husum - Niebüll vereinzelt. Zwischen Lübeck und Hamburg verkehrt die Bahn im Stunden-Takt. Bestreikt werden auch diverse Privatbahnen, in Schleswig-Holstein etwa die AKN Eisenbahn GmbH. "Bei der AKN werden während der Streikzeit keine Züge fahren und es wird kein Schienenersatzverkehr eingerichtet", ließ das Unternehmen verlauten. Auch die Nordbahn, die zunächst einige Zugausfälle in SH ausglich, ist mittlerweile betroffen. Am Mittag teilte das Unternehmen mit, dass die Strecken des RB61 und RB71 nun auch von Auswirkungen des Streiks betroffen seien. Es sollen Ersatzbusse fahren.

Niedersachsen: DB-Regionalzüge nur auf einzelnen Strecken

Auch in Niedersachsen fahren nach Auskunft der DB nur auf einzelnen Strecken im Regionalverkehr Züge. "Das ist aber nur sehr eingeschränkt der Fall", sagte eine Sprecherin. Etwa verkehren auf den Verbindungen Norddeich Mole - Hannover sowie Bremerhaven-Lehe - Osnabrück einzelne Züge - teils mit Verspätung. Ausfälle gibt es auch bei der Nordwestbahn sowie bei der S-Bahn in Hannover, die zum bestreikten Transdev-Konzern gehören.

Mecklenburg-Vorpommern: Starke Einschränkungen

Im Regionalverkehr in Mecklenburg-Vorpommern gebe es große Einschränkungen, teilte ein Bahnsprecher mit. Die einzigen regulär befahrenen Zuglinien im Nordosten sind Wismar-Tessin sowie Bad Doberan-Müritz. Ansonsten gilt ein Notfahrplan. Zwischen Hamburg und Schwerin fahren demnach auf der Linie RE1 einzelne Züge, ebenso auf der Linie RE3 zwischen Stralsund/Züssow und Berlin-Gesundbrunnen. Auf den Strecken Hamburg-Schwerin und Stralsund/Greifswald-Angermünde sind Busse im Einsatz, ebenso zwischen Rostock/Stralsund und Neustrelitz mit Anschluss an einzelne Züge der Linie RE5. Außerdem gebe es einen Ersatzbusverkehr auf der Linie S2 zwischen Rostock und Güstrow.

Die Regionalzüge der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg) verkehren in MV hingegen dem Unternehmen zufolge nach Fahrplan. Es habe bisher keine Einschränkungen gegeben, sagte eine Odeg-Sprecherin am Mittag. Dennoch riet sie Reisenden, im Internet vor Fahrtantritt ihre Verbindungen zu prüfen.

Hamburg: S-Bahnverkehr massiv betroffen

In Hamburg ist der Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr nahezu lahmgelegt. Heute gilt ein Notfahrplan auf den Linien S1, S21 und S3. Eigentlich sollten die Züge demnach etwa in einem 20-Minuten-Takt verkehren, doch das klappt nicht überall. Auf der Linie S1 rollen zwischen Ohlsdorf und Poppenbüttel keine Bahnen, weil ein Stellwerk bestreikt wird. Und zwischen Neugraben und Stade fahren die S3-Züge nur im Ein-Stunden-Takt. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) empfiehlt seinen Fahrgästen, nach Möglichkeit U-Bahnen und Busse zu nutzen. Beim Unternehmen Start Unterelbe hieß es, der Notfahrplan der Bahn mache nur ein sehr begrenztes Zug-Angebot möglich. Die Empfehlung laute dort wie bei der Bahn: "Bitte verschieben Sie Ihre Reise."

Erixx, Enno und Metronom indirekt betroffen

Die Züge von Erixx, Enno und Metronom sollen weitgehend normal fahren. Die Unternehmen des Netinera-Konzerns seien nicht direkt von den Arbeitsniederlegungen betroffen, hieß es in Mitteilungen der Anbieter. Weil aber auch die Stellwerke der Deutschen Bahn bestreikt werden, seien Zugausfälle oder Verspätungen nicht auszuschließen.

Tickets der Deutschen Bahn können auch später genutzt werden

Informationen zu Kulanzregelungen und Umtauschmöglichkeiten für bereits gekaufte Tickets gibt es auf einer Internetseite der Bahn. Dort heißt es, alle Fahrgäste, die ihre für die Zeit des Streiks geplante Reise verschieben mussten, könnten ihr Ticket auch später nutzen. Die Zugbindung für bis heute Abend geplante Fahrten sei aufgehoben.

Weitere Informationen Bahn-Streik: Welche Rechte Reisende haben Noch bis Freitagabend, 22 Uhr, ist der Bahnverkehr durch einen GDL-Warnstreik massiv beeinträchtigt. Was können Bahnkunden tun? mehr

Verhandlungen Ende November abgebrochen

Die Gewerkschaft will mit dem erneuten Warnstreik unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn unter anderem in diesem Punkt bislang keinen Verhandlungsspielraum signalisiert habe.

Die Arbeitgeber ignorierten nicht nur die Bedürfnisse der eigenen Beschäftigten, so Weselsky in einer GDL-Mitteilung: "Sie torpedieren zudem die dringend nötigen Maßnahmen zu einer erfolgreichen Personalgewinnung und setzen so fahrlässig die Zukunft des klimafreundlichsten Verkehrsmittels Eisenbahn aufs Spiel."

20-stündiger Streik erst Mitte November

Zuletzt hatte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November gestreikt. Bei dieser 20-stündigen Arbeitsniederlegung fielen gut 80 Prozent der Fernverkehrsfahrten aus. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen in manchen Bundesländern noch deutlicher, in einigen Regionen fuhr zeitweise kein Zug und kaum eine S-Bahn.

Deutliche Kritik von der Deutschen Bahn und dem ADAC

Die Deutsche Bahn kritisierte den neuen Warnstreik im Vorfeld scharf. Die Aktion so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel sei verantwortungslos, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler laut einer Mitteilung: "Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig."

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Niedersachsen und Bremen kritisierte den GDL-Warnstreik als "Provokation für Fahrgäste". Weselsky wolle sich "offenbar nicht einigen, sondern legt es auf Streik an", so Malte Diehl, Vorsitzender des Pro-Bahn-Landesverbandes, in einer Mitteilung. Darin forderte er erneut einen Garantiefahrplan, der auch bei Warnstreiks eingehalten wird - für "ein Minimum an Mobilität".

GDL verlangt mindestens 555 Euro monatlich mehr Lohn

Weitere Informationen 6 Min Bahnstreik: Experte prognostiziert Einstieg in 35-Stunden-Woche Die GDL sei einfach zu stark, als dass die Bahn ihre Forderung für Schichtarbeiter verweigern könnte, meint der Verkehrswissenschaftler Christian Böttger. 6 Min

Laut Bahn verhandelt die GDL für knapp 10.000 Mitarbeiter des Staatskonzerns. Der bisherige Tarifvertrag mit der Gewerkschaft war Ende Oktober ausgelaufen. Die GDL verlangt unter anderem 555 Euro monatlich mehr Lohn. Zudem soll die Arbeitszeit für Schichtarbeiter ohne Lohnkürzung auf 35 von 38 Stunden die Woche gesenkt werden. Darüber hinaus wird einmalig eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro gefordert. Des Weiteren soll die Vertragslaufzeit zwölf Monate nicht übersteigen. Die Bahn lehnt die Forderungen als zu hoch ab. Sie würden ihren Angaben zufolge in Summe eine Lohnsteigerung von 50 Prozent bedeuten.

GDL: Keine weiteren Streiks bis 7. Januar

Die Bahn hat bislang ein Angebot unterbreitet, das elf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro vorsieht - gestreckt auf eine Laufzeit von 32 Monaten. Parallel läuft derzeit noch eine Urabstimmung der GDL-Mitglieder über mögliche häufigere und längere Arbeitskämpfe. Das Ergebnis soll am 19. Dezember vorliegen. Unbefristete Streiks sind möglich, wenn 75 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für solche Arbeitskämpfe stimmen - allerdings nicht mehr in diesem Jahr: Bis einschließlich 7. Januar hat Weselsky weitere Arbeitskämpfe ausgeschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 08.12.2023 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr