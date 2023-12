Bahnverkehr in Hamburg normalisiert sich nach Warnstreik Stand: 09.12.2023 08:30 Uhr Der Warnstreik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ist um 22 Uhr Uhr offiziell zu Ende gegangen. Laut der Deutschen Bahn läuft der Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr wieder. Leichte Auswirkungen sind heute Morgen aber auch in Hamburg noch zu spüren.

"Verbindung fällt aus" - diese Meldung hat die App der Deutschen Bahn am Morgen noch einige Male angezeigt. Betroffen waren zum Beispiel ICE-Fahrten vor 8 Uhr vom Hamburger Hauptbahnhof in Richtung Hannover, Berlin oder Köln. Einige Züge haben noch Verspätung und auch im Tagesablauf kann es laut Bahn noch zu vereinzelten Abweichungen kommen. Grundsätzlich fahren die Züge aber wieder. "Seit Betriebsbeginn am frühen Samstagmorgen fährt die Deutsche Bahn (DB) im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr wieder das normale Fahrplanangebot", teilte ein Bahnsprecher mit.

Deutsche Bahn: "Informieren und Sitzplatz reservieren"

Nach dem Warnstreik rechnet das Unternehmen allerdings mit einem erhöhten Aufkommen von Reisenden. Vor allem die ICE-Verbindungen sind hoch ausgelastet oder teils nur noch in der ersten Klasse buchbar. Die Deutsche Bahn rät Fahrgästen, sich vor der Reise zu informieren und möglichst einen Sitzplatz zu reservieren.

S-Bahn Hamburg kehrt zum Normalbetrieb zurück

Auch die S-Bahn Hamburg kehrt nach eigenen Angaben zum Normalbetrieb zurück. Bereits am Abend hatte das Unternehmen auf der Plattform X (früher Twitter) geschrieben, der Betrieb werde sich "Fahrt um Fahrt normalisieren und in den normalen Nachtbetrieb übergehen".

Nur im Güterverkehr dürften die Auswirkungen des Warnstreiks noch länger zu spüren sein, so die Deutsche Bahn.

Keine weiteren Warnstreiks bis zum 7. Januar

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer hatte ab Donnerstagabend für rund 24-Stunden wieder zum Arbeitskampf aufgerufen. Damit will sie den Druck auf die Deutsche Bahn im aktuellen Tarifkonflikt erhöhen. Bis zum 7. Januar hat die GDL jetzt aber erstmal weitere Warnstreiks ausgeschlossen.

Kritik an Zeitpunkt des Warnstreiks der GDL

Die Bahn fuhr am Freitag nach einem Notfahrplan und appellierte an Fahrgäste, nicht notwendige zu verschieben. Auch die S-Bahn Hamburg war am Freitag im Notbetrieb unterwegs. Die U-Bahn-Linien und die Busse des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) fuhren wie gewohnt. Auch die Regionalzüge von Metronom und Erixx waren während des Warnstreiks unterwegs. Die anderen Regionalbahnen und diesmal auch die AKN waren hingegen vom Streik betroffen. Die Deutsche Bahn kritisierte den Warnstreik-Aufruf in der Adventszeit und kurz nach dem Wintereinbruch als verantwortungslos und egoistisch.

