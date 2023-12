Streik bei der Bahn: Ab heute Abend fallen viele Züge im Norden aus Stand: 07.12.2023 15:05 Uhr Die Lokführergewerkschaft GDL hat zu einem eintägigen bundesweiten Warnstreik bei der Deutschen Bahn (DB) ab heute Abend aufgerufen, von dem auch Norddeutschland massiv betroffen sein wird. Im Personenverkehr soll der Ausstand um 22 Uhr beginnen.

Plänen der Gewerkschaft von Mittwoch zufolge soll die bundesweite Arbeitsniederlegung heute ab 18 Uhr zunächst den Güterverkehr betreffen, ehe ab 22 Uhr auch Bahnverbindungen im Fern- und Nahverkehr betroffen sein werden. Verspätungen und Ausfälle sind aber schon ab dem frühen Abend möglich. Enden soll der Streik nach 24 Stunden am Freitag um 22 Uhr. Über Zugausfälle, Verspätungen und die Kostenerstattung für Tickets informiert die Bahn telefonisch über die kostenfreie Sonderhotline (0 8000) 99 66 33.

Niedersachsen, Schleswig-Holstein und MV: Regionalbahnen bestreikt

Betroffen von dem Ausstand der Lokführer ist auch der Regionalverkehr in Norddeutschland, unter anderem die AKN Eisenbahn GmbH und der Transdev-Konzern. "Bei der AKN werden während der Streikzeit keine Züge fahren und es wird kein Schienenersatzverkehr eingerichtet", ließ das Unternehmen verlauten. Ausfälle wird es auch in Niedersachsen bei der Nordwestbahn sowie bei der S-Bahn in Hannover geben. In Schleswig-Holstein sind alle Regionalverbindungen betroffen, auch vor 22 Uhr fallen die Züge vieler Strecken aus. Ebenso werden in Bremen viele Bahnverbindungen ausfallen und Züge verspätet fahren.

Im Regionalverkehr in Mecklenburg-Vorpommern werde es große Einschränkungen geben, teilte ein Bahnsprecher mit. Vereinzelt würden zusätzlich Busse eingesetzt. Einzige Ausnahme bilden demnach die Verbindungen Wismar-Rostock-Tessin und Rostock-Rövershagen-Graal-Müritz. Hier verkehren die Züge während des Warnstreiks den Angaben zufolge regulär. Laut Website der Deutschen Bahn ist auch die S-Bahn zwischen Rostock und Warnemünde von den Zugausfällen betroffen. Auch bei den Regionalbahnen der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg) kann es nach Unternehmensangaben im Nordosten zu Störungen kommen, weil die Infrastruktur der DB genutzt wird.

Hamburg: S-Bahnverkehr massiv betroffen

In Hamburg wird der Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr voraussichtlich nahezu lahmgelegt. Ab 20 Uhr soll es zu Ausfällen kommen, ab 22 Uhr werde der Betrieb eingestellt. Für Freitag ist ein Notfahrplan aufgestellt worden. Nähere Informationen hat die S-Bahn Hamburg auf ihrer Webseite veröffentlicht. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) empfiehlt seinen Fahrgästen, nach Möglichkeit U-Bahnen und Busse zu nutzen. Beim Unternehmen Start Unterelbe heißt es, der Notfahrplan der Bahn mache nur ein sehr begrenztes Zugangebot möglich. Die Empfehlung lautet dort wie bei der Bahn: "Bitte verschieben Sie Ihre Reise."

Trotz Streik: Erixx, Enno und Metronom fahren nach Plan

Die Züge von Erixx, Enno und Metronom sollen während des Warnstreiks Donnerstag und Freitag weitgehend normal fahren. Die Unternehmen des Netinera-Konzerns seien nicht von den Arbeitsniederlegungen betroffen, hieß es in Mitteilungen der Anbieter. Weil aber auch die Stellwerke der Deutschen Bahn von dem Ausstand betroffen sind, seien Zugausfälle oder Verspätungen allerdings nicht auszuschließen.

Tickets der Deutschen Bahn können auch später genutzt werden

Die Sprecherin der Deutschen Bahn bittet Reisende, zu beachten, dass es auch schon vor dem eigentlichen Streikbeginn um 22 Uhr zu Teil-Ausfällen kommen wird. "Heute Abend werden wir ab Streikbeginn keinen Zugverkehr mehr anbieten können", so die Sprecherin. Informationen zu Kulanzregelungen und Umtauschmöglichkeiten für bereits gekaufte Tickets gibt es auch auf einer Internetseite der Bahn. Dort heißt es, alle Fahrgäste, die ihre für die Zeit des Streiks geplante Reise verschieben mussten, könnten ihr Ticket zu einem späteren oder früheren Zeitpunkt nutzen als geplant. Die Zugbindung für zwischen Donnerstag- und Freitagabend geplante Fahrten sei aufgehoben.

Verhandlungen Ende November abgebrochen

Die Gewerkschaft will mit dem erneuten Warnstreik unter anderem der Forderung nach einer Arbeitszeitsenkung für Schichtarbeiter Nachdruck verleihen. GDL-Chef Claus Weselsky hatte die Tarifverhandlungen am 24. November für gescheitert erklärt, weil die Bahn unter anderem bei diesem Punkt bislang keinen Verhandlungsspielraum signalisierte.

Die Arbeitgeber ignorierten nicht nur die berechtigten Bedürfnisse der eigenen Beschäftigten, so Weselsky in einer GDL-Mitteilung: "Sie torpedieren zudem die dringend nötigen Maßnahmen zu einer erfolgreichen Personalgewinnung und setzen so fahrlässig die Zukunft des klimafreundlichsten Verkehrsmittels Eisenbahn aufs Spiel."

20-stündiger Streik erst Mitte November

Zuletzt hatte die GDL bei der Bahn am 15. und 16. November gestreikt. Bei dieser 20-stündigen Arbeitsniederlegung fielen gut 80 Prozent der Fernverkehrsfahrten aus. Im Regionalverkehr waren die Auswirkungen in manchen Bundesländern noch deutlicher, in einigen Regionen fuhr zeitweise kein Zug und kaum eine S-Bahn.

Deutliche Kritik von der Deutschen Bahn und dem ADAC

Die Deutsche Bahn hat den angekündigten Warnstreik scharf kritisiert. Ein Streik so kurz nach dem Wintereinbruch und so kurz vor dem Fahrplanwechsel sei verantwortungslos und egoistisch, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler laut einer Mitteilung: "Anstatt zu verhandeln und sich der Wirklichkeit zu stellen, streikt die Lokführergewerkschaft für unerfüllbare Forderungen. Das ist absolut unnötig."

Der Fahrgastverband Pro Bahn in Niedersachsen und Bremen kritisierte den angekündigten GDL-Warnstreik als "Provokation für Fahrgäste". Weselsky wolle sich "offenbar nicht einigen, sondern legt es auf Streik an", so Malte Diehl, Vorsitzender des Pro-Bahn-Landesverbandes, in einer Mitteilung. Darin forderte er erneut einen Garantiefahrplan, der auch bei Warnstreiks eingehalten wird - für "ein Minimum an Mobilität".

Mit Blick auf die Witterungsverhältnisse rät der ADAC Berufstätigen, am Freitag möglichst von zu Hause aus zu arbeiten. Es bestehe die Möglichkeit von Eisregen und es werde definitiv glatt am Freitag. "Der Bahnstreik kommt eigentlich zu einer Unzeit", so ein Sprecher der Automobilclubs.

GDL verlangt mindestens 555 Euro monatlich mehr Lohn

Laut Bahn verhandelt die GDL für knapp 10.000 Mitarbeiter des Staatskonzerns. Der bisherige Tarifvertrag mit der Gewerkschaft war Ende Oktober ausgelaufen. Die GDL verlangt unter anderem 555 Euro monatlich mehr Lohn. Zudem soll die Arbeitszeit für Schichtarbeiter ohne Lohnkürzung auf 35 von 38 Stunden die Woche gesenkt werden. Darüber hinaus wird einmalig eine steuerfreie Inflationsprämie von 3.000 Euro gefordert. Des Weiteren soll die Vertragslaufzeit zwölf Monate nicht übersteigen. Die Bahn lehnt die Forderungen als zu hoch ab. Sie würden ihren Angaben zufolge in Summe eine Lohnsteigerung von 50 Prozent bedeuten.

Die Bahn hat bislang ein Angebot unterbreitet, das elf Prozent mehr Lohn und eine Inflationsprämie von bis zu 2.850 Euro vorsieht - gestreckt auf eine Laufzeit von 32 Monaten. Parallel läuft derzeit noch eine Urabstimmung der GDL-Mitglieder über häufigere und längere Arbeitskämpfe. Das Ergebnis soll am 19. Dezember vorliegen. Unbefristete Streiks sind möglich, wenn 75 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für solche Arbeitskämpfe stimmen - allerdings nicht mehr in diesem Jahr: Bis einschließlich 7. Januar hat Weselsky weitere Arbeitskämpfe ausgeschlossen.

