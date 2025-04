Koalitionsvertrag vorgestellt - Nicht nur Zustimmung aus dem Norden Stand: 09.04.2025 22:26 Uhr CDU, CSU und SPD haben am Mittwoch ihren Koalitionsvertrag in Berlin vorgestellt. Auch die Verteilung der Ministerien ist bereits geregelt. Mehrere Ressortchefs könnten aus Norddeutschland kommen. Die Reaktionen aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Nach ARD-Informationen soll der Osnabrücker Boris Pistorius (SPD) als Verteidigungsminister im Amt bleiben. Als neuer Finanzminister und Vizekanzler wird der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil gehandelt, der ebenfalls aus Niedersachsen stammt. Svenja Schulze könnte Entwicklungsministerin bleiben, das Arbeitsministerium an die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gehen.

Aus Verhandlungskreisen verlautete zudem, dass das Außenministerium erstmals seit fast 60 Jahren wieder von der CDU besetzt werden soll - laut Medieninformationen könnte der Schleswig-Holsteiner Johann Wadephul Nachfolger von Annalena Baerbock (Grüne) werden. Nach ARD-Informationen ist der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann als neuer Wirtschaftsminister vorgesehen, das Innenministerium würde demnach an Alexander Dobrindt (CSU) gehen. Der bisherige Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, ist offenbar Anwärter für den Posten als Chef des Bundeskanzleramts.

Merz fasst Ziele zusammen

Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags mit dem Titel "Verantwortung für Deutschland" zählte der CDU-Chef und designierte Bundeskanzler Friedrich Merz einige der in den rund vierwöchigen Verhandlungen vereinbarten Ziele auf: So soll etwa die Stromsteuer auf ein europäisches Mindestmaß reduziert, die Gaspreisumlage abgeschafft und ein Industriestrompreis eingeführt werden. Überstunden sollen steuerfrei gestellt werden, für die Aktivrente ist eine monatliche Förderung von 2.000 Euro vorgesehen. Die neue Grundsicherung werde das Bürgergeld ersetzen.

Union und SPD wollen kein verpflichtendes Dienstjahr einführen. "Wir schaffen einen neuen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert", sagte Merz. Vorbild dafür sei Schweden, wo jährlich 18-Jährige angeschrieben und ein Teil von ihnen gemustert wird. Zudem werde die künftige Regierung einen neuen Kurs in der Migration einschlagen und irreguläre Migration größtenteils beenden, auch durch Kontrollen an Bundesgrenzen. Die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten solle deutlich vergrößert werden.

Außerdem will die schwarz-rote Koalition rückgängig machen, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Bürgergeld bekommen, sagte CSU-Chef Markus Söder. Sie sollen künftig stattdessen die geringeren Leistungen für Asylbewerber erhalten.

Mietpreisbremse und Deutschlandticket bleiben

Nach Angaben von SPD-Co-Chefin Saskia Esken soll die Mietpreisbremse verlängert werden. Zudem werde das Rentenniveau bei 48 Prozent über die Legislaturperiode hinaus festgeschrieben. Das Deutschlandticket für den Nahverkehr soll auch nach 2025 erhalten bleiben. Nutzer müssen sich aber von 2029 an voraussichtlich auf Preiserhöhungen einstellen.

MV: Schwesig sieht Ostdeutschland berücksichtigt

Positive Reaktionen kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte, es seien "zentrale Anliegen des Ostens in den Verhandlungen untergebracht" worden. Dies würde sich positiv in MV auswirken. So würden rund 100 Milliarden Euro, die aus dem vereinbarten Sondervermögen an die Länder fließen sollen, es auch in ihrem Bundesland ermöglichen, Straßen, Schulen, Kitas und Infrastruktur schneller zu planen, zu bauen und zu modernisieren. Der Einstieg deutscher Werften in die Offshore-Konverterproduktion sei eine "echte Zukunftschance" und sichere Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landwirte würden von unnötiger Bürokratie entlastet, der Agrardiesel wieder eingeführt und die Regelungen für Saisonarbeiter im Sinne der Landwirte verbessert.

Der Generalsekretär der CDU in Mecklenburg-Vorpommern, Philipp Amthor, ist mit dem vorliegenden Koalitionsvertrag sehr zufrieden. Er sehe eine breite Unterstützung der CDU-Basis, sagte Amthor im Interview auf NDR Info: "Wir haben immerhin 13 von 15 Punkten aus unserem Sofortprogramm durchsetzen können."

Niedersachsen: Weil lobt Erleichterungen für energieintensive Betriebe

Der niedersächsische Noch-Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht viele richtige Schwerpunkte, die im Koalitionsvertrag gesetzt wurden. "Da sind zum einen die Verfassungsänderungen, zu denen sich alle Beteiligten, einschließlich der Grünen, durchgerungen haben. Sie sind notwendig, um die Sicherheitslage in unserem Land zu verbessern", ließ Weil in einem schriftlichen Statement verlauten. Aber auch, dass man sich auf Kostenerleichterungen für energieintensive Unternehmen geeinigt habe, hob Weil hervor. Damit werde eine alte Forderung der niedersächsischen Landesregierung realisiert.

Sebastian Lechner, CDU-Fraktions- und Landesvorsitzender in Niedersachsen, lobte, der Koalitionsvertrag setze auf eine umfassende Entbürokratisierung und stärke nachhaltige, innovative Agrartechnologien. Als "ambitionslos und in Teilen sogar rückschrittlich" wertete hingegen die Grünen-Landesvorsitzende Greta Garlichs die Vereinbarung. Viele zentrale Aufgaben vom Klimaschutz über soziale Gerechtigkeit bis zur nachhaltigen Entwicklung würden konterkariert, wichtige Erfolge der Ampelkoalition rückabgewickelt.

Schleswig-Holstein: Kein Wackeln bei Energie-Zielen

Aus schleswig-holsteinischer Perspektive hält Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) den Koalitionsvertrag vor allem in Sachen Energiepolitik für gelungen. Da gäbe es kein Wackeln, sagte Günther im Interview mit NDR Schleswig-Holstein: "Der Ausbau von Windkraft soll genau in der Form auch stattfinden, wie vereinbart. Das ist auch für uns in Schleswig-Holstein sehr, sehr wichtig." Er lobte auch die geplante Senkung der Stromsteuer und die Reduzierung von Umlagen und Netzentgelten.

In den Vereinbarungen zu Bildung und Soziales sei die starke schleswig-holsteinische Handschrift klar erkennbar, sagte Günther: Sprach- und Startchancen-Kitas sowie der Digitalpakt Schule seien zentrale Forderungen, die Bildungsministerin Karin Prien (CDU) schon in Schleswig-Holstein und bundesweit vorangetrieben habe.

Hamburgs Politiker sind gespalten

Am meisten freut sich Hamburgs CDU-Chef Dennis Thering über die Einigung im Bund - sie sei "ein starker Vertrag", sagte er: "Es gibt keine Steuererhöhungen, stattdessen Steuervergünstigungen für die Menschen und Unternehmen. Wir haben einen klaren Kurs in der Migrationspolitik." Zurückhaltender reagierte SPD-Landeschefin Melanie Leonhard, denn es gibt noch eine Hürde: "Wir werden jetzt mit unseren Mitgliedern den Vertrag diskutieren, und dann gibt es ein Mitgliedervotum. Ich bin ganz zuversichtlich."

Falsche Schwerpunkte im Haushalt sieht hingegen Linken-Fraktionschef David Stoop: "Wir brauchen nicht eine unbegrenzte Aufrüstungspolitik, sondern Investitionen im sozialen Bereich, bei Gesundheit und Bildung."

Kanzlerwahl vermutlich Anfang Mai

Die SPD will ihre Mitglieder innerhalb von zehn Tagen digital über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Erst danach will die SPD laut Klingbeil entscheiden, wer die Ministerien führen wird. Aufseiten der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag über den Vertrag, bei der CSU reicht ein Vorstandsbeschluss. Die Wahl des Bundeskanzlers soll laut Merz in der Woche ab dem 5. Mai stattfinden.

