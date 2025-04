Koalitionsvertrag: Was sich Union und SPD vorgenommen haben Stand: 09.04.2025 16:39 Uhr CDU, CSU und SPD haben nach knapp vier Wochen Verhandlungen ihren Koalitionsvertrag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz vorgestellt. Offenbar konnten die künftigen Regierungspartner auch schon die Verteilung einiger Ministerien aushandeln - auch mehrere Norddeutsche sind mit dabei.

Nach ARD-Informationen soll der Osnabrücker Boris Pistorius (SPD) weiterhin Verteidigungsminister bleiben. Neuer Finanzminister und Vizekanzler würde demnach der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil, der ebenfalls aus Niedersachsen stammt. Svenja Schulze könnte Entwicklungsministerin bleiben und das Arbeitsministerium an die frühere Bundestagspräsidentin Bärbel Bas gehen.

Aus Verhandlungskreisen verlautete, dass das Außenministerium erstmals seit fast 60 Jahren wieder an die CDU gehen soll - und zwar nach NDR Informationen an den Schleswig-Holsteiner Johann Wadephul. Nach ARD-Informationen könnte der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann der neue Wirtschaftsminister werden, das Innenministerium würde an Alexander Dobrindt von der CSU gehen. Der bisherige Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frei, ist offenbar als Chef des Bundeskanzleramts vorgesehen.

Merz fasst Ziele zusammen

Bei der Vorstellung zählte CDU-Chef Friedrich Merz einige der im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele auf: Die Stromsteuer soll auf ein europäisches Mindestmaß reduziert, die Gaspreisumlage abgeschafft und ein Industriestrompreis eingeführt werden. Überstunden sollen steuerfrei gestellt werden, für die Aktivrente ist eine monatliche Förderung von 2.000 Euro vorgesehen. Die neue Grundsicherung werde das Bürgergeld ersetzen.



Union und SPD wollen kein verpflichtendes Dienstjahr einführen. "Wir schaffen einen neuen attraktiven Wehrdienst, der zunächst auf Freiwilligkeit basiert", sagte Merz. Vorbild dafür sei Schweden, wo jährlich 18-Jährige angeschrieben und ein Teil von ihnen gemustert wird. Zudem werde die künftige Regierung einen neuen Kurs in der Migration einschlagen und irreguläre Migration größtenteils beenden, auch durch Kontrollen an Bundesgrenzen. Die Zahl der sicheren Herkunftsstaaten solle deutlich vergrößert werden.



Außerdem will die sich anbahnende schwarz-rote Koalition rückgängig machen, dass Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine Bürgergeld bekommen, sagte CSU-Chef Markus Söder. Sie sollen künftig stattdessen die geringeren Leistungen für Asylbewerber erhalten.

Mietpreisbremse und Deutschlandticket bleiben

Nach Angaben von SPD-Co-Chefin Saskia Esken soll die Mietpreisbremse verlängert werden. Zudem werde das Rentenniveau bei 48 Prozent über die Legislaturperiode hinaus festgeschrieben. Das Deutschlandticket für den Nahverkehr soll auch nach 2025 erhalten bleiben. Nutzer müssen sich aber von 2029 an voraussichtlich auf Preiserhöhungen einstellen.

MV-Ministerpräsidentin Schwesig sieht Ostdeutschland berücksichtigt

Positive Reaktionen kommen aus Mecklenburg-Vorpommern. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) betonte, es seien "zentrale Anliegen des Ostens in den Verhandlungen untergebracht" worden. Dies würde sich positiv in Mecklenburg-Vorpommern auswirken. So würden rund 100 Milliarden, die aus dem vereinbarten Sondervermögen an die Länder fließen sollen, es auch in ihrem Bundesland ermöglichen, Straßen, Schulen, Kitas und Infrastruktur schneller zu planen, zu bauen und zu modernisieren. Der Einstieg deutscher Werften in die Offshore-Konverterproduktion sei eine "echte Zukunftschance" und sichere Arbeitsplätze in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landwirte würden von unnötiger Bürokratie entlastet, der Agrardiesel wieder eingeführt und die Regelungen für Saisonarbeiter im Sinne der Landwirte verbessert.

Druck durch US-Zollpolitik beschleunigt Einigung

Nicht zuletzt die internationale Lage und die Zollpolitik der US-Regierung von Präsident Donald Trump setzten die Verhandler unter zusätzlichen Einigungsdruck. Experten sehen wegen der US-Zölle neue Rezessionsgefahren und Probleme für die exportorientierte deutsche Wirtschaft. Mit sinkenden Unternehmenssteuern, weniger Bürokratie und geringeren Energiepreisen will der voraussichtliche neue Kanzler Merz dagegenhalten.

Kanzlerwahl vermutlich Anfang Mai

Die SPD will ihre Mitglieder innerhalb von zehn Tagen digital über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Erst danach will die SPD laut Klingbeil entscheiden, wer die Ministerien führen wird. Aufseiten der CDU entscheidet ein kleiner Parteitag über den Vertrag, bei der CSU reicht ein Vorstandsbeschluss. Die Wahl des Bundeskanzlers soll laut Merz in der Woche ab dem 5. Mai stattfinden.

