Jetzt bei NDR Info live: Leih-E-Scooter verbieten oder weiter so?

Erst Paris, dann Gelsenkirchen - E-Scooter zum Ausleihen sind dort schon wieder Geschichte. Frankreichs Hauptstadt hat sie im September 2023 von ihren Straßen verbannt. Vorausgegangen war eine Bürgerbefragung mit zwar mauer Beteiligung, aber eindeutigem Ergebnis. Gelsenkirchen hat nach mehreren schweren Unfällen, an denen E-Scooter beteiligt waren, die Regeln für Anbieter verschärft. Verleih nur noch nach Identitätsprüfung der Kunden. Doch die Anbieter-Unternehmen Tier und Bolt sperren sich dagegen - und mussten deshalb nun ihre E-Scooter einpacken.

Hannover will kein E-Scooter-Parkchaos mehr

Auch Hannover plant Einschränkungen für E-Roller zum Ausleihen, geht aber einen anderen Weg. Kleinere Flotten, festgelegte Abstellflächen, weniger Anbieter. So will die Stadt vor allem dem E-Scooter-Parkchaos zu Leibe rücken.

Doch bringen solche Regulierungen überhaupt etwas? Sollten Leih-E-Scooter angesichts schwerer Unfälle und kreuz und quer liegender Gefährte ganz verboten werden? Oder sind sie ein sinnvoller Beitrag zur Verkehrswende und mehr Mobilität?

Darüber spricht Moderatorin Monika Niedzielski heute ab 18 Uhr bei NDR Info live mit diesen Gästen:

Matthias Weber

vom E-Scooter-Verleiher Tier

Thomas Vielhaber

Stadtbaurat von Hannover

Umfrage im NDR Info WhatsApp-Kanal: Meiste Nutzer für Verbot

Im WhatsApp-Kanal von NDR Info wurden die Nutzerinnen und Nutzer am Mittwoch gefragt, wie sie zu Leih-E-Scootern stehen. Die große Mehrheit (rund 1.300) kreuzte in der Umfrage die Antwort an: "Ich halte Leih-E-Scooter in Städten für eine Plage und bin für ein Verbot". Knapp 600 Menschen entschieden sich für die Antwortmöglichkeit "Ich benutze sie nicht, mich stören sie aber auch nicht". Knapp 200 Leute votierten mit "Ich benutze die E-Scooter gern, plädiere aber für strengere Regeln". Etwas mehr als 30 Stimmen bekam die Antwortmöglichkeit "Ich benutze sie regelmäßig und bin gegen ein Verbot".

