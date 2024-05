Vor Hafen-Sicherheitskonferenz: Was Kriminalbeamte fordern Stand: 06.05.2024 06:00 Uhr Was tun gegen die immer größeren Drogenmengen im Hamburger Hafen? Damit befasst sich eine internationale Sicherheitskonferenz am Dienstag in Hamburg. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) fordert jetzt aber konkrete Maßnahmen.

Das große Treffen von Innenministern aus sechs Staaten sei Symbolpolitik, findet Jan Reinecke. Der Hamburger BDK-Chef meint das durchaus positiv: Denn nichts scheue die Organisierte Kriminalität mehr als öffentliche Aufmerksamkeit. Und es sei auch gut, wenn Europas Staaten gemeinsam gegen die internationalen Kartelle antreten wollen.

Kriminelle im Hafen beschäftigen: "Geht gar nicht"

Trotzdem fordert Reinecke konkrete Schritte hier vor Ort: "Was gar nicht geht, ist, dass wir nach wie vor verurteilte Rauschgift-Kriminelle und Freigänger, teilweise aus dem offenen Vollzug, im Hamburger Hafen beschäftigen. Das muss aufhören."

Noch sei Hamburg nicht so fest im Griff brutaler Drogenbanden wie etwa Rotterdam und Antwerpen. Wer das verhindern wolle, müsse aber auch viel Geld in die Hand nehmen, glaubt Reinicke. Etwa für mehr und modernere Container-Röntgenanlagen und für mehr Ermittler, die die Finanzströme hinter den Drogengeschäften ins Visier nehmen.

Engere Zusammenarbeit mit anderen Hafenstädten

Erst vor Kurzem hatten das Bundesinnenministerium sowie die Hafenstädte Hamburg, Antwerpen und Rotterdam eine engere Zusammenarbeit im Kampf gegen Kartelle angekündigt, damit diese bei einem zu hohen Verfolgungsdruck in dem einen Hafen nicht einfach in einen anderen ausweichen. Im vergangenen Jahr hatten Zollfahnder in Rotterdam und Antwerpen fast 180 Tonnen Kokain beschlagnahmt. In den deutschen Seehäfen waren es rund 35 Tonnen - in beiden Fällen eine Rekordmenge.

Konferenz in Hamburg ab Dienstag

Um den Kampf gegen den Drogenhandel auch auf europäischer Ebene zu intensivieren, will sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Mittwoch in Hamburg unter anderem mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus Belgien, Frankreich, Italien, Spanien und den Niederlanden austauschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.05.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen