Hamburger Woche der Pressefreiheit: Auftakt beim NDR

"Information ist ein Menschenrecht" - am 11. September eröffnet NDR Info die Woche der Pressefreiheit mit einer Auftaktveranstaltung, die Sie im Livestream mitverfolgen können, sowie mit verschiedenen Workshops und Werkstattgesprächen.

Unabhängige Berichterstattung und die freie Arbeit von Journalistinnen und Journalisten sind weltweit so stark bedroht wie lange nicht - auch in Deutschland. NDR Info steht seit 25 Jahren für Meinungsfreiheit und kritische Recherchen. Für uns ist Information ein Menschenrecht.

Auftakt bei NDR Info

Als Partner der "1. Hamburger Woche der Pressefreiheit" veranstaltet NDR Info auch im Namen der Initiatoren, der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und der Körber-Stiftung, die Eröffnung der Aktionswoche auf dem NDR-Gelände in Hamburg-Lokstedt. Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni spricht mit hochkarätigen Gäste aus dem In- und Ausland, unter ihnen Journalistinnen und Journalisten, die selbst bedroht, verfolgt und in ihrer Arbeit massiv behindert wurden.

Die Eröffnung können Sie am 11. September im Livestream ab 11.30 Uhr auf NDR.de sowie im Radio auf NDR Info mitverfolgen. Am gleichen Tag um 21.15 Uhr überträgt tagesschau24 einen Zusammenschnitt der Sendung unter dem Titel "Angriffe, Drohungen, Zensur - der Kampf um die Pressefreiheit".

Workshops und Gespräche

Außerdem geben Workshops und Werkstattgespräche wichtige Impulse für die journalistische Arbeit und zeigen beispielhaft, welche Strategien gegen die vielfältigen Versuche, unabhängige Berichterstattung zu behindern, wirken können. Dazu gehören etwa die Arbeit in internationalen Recherchekooperationen oder die Verifikation von Videomaterial.

Der NDR berichtet permanent im Fernsehen, im Hörfunk und auf NDR.de über die Bedeutung der Pressefreiheit für eine demokratische Gesellschaft. Berichte, Audios und Videos zum Thema finden Sie hier im Überblick.